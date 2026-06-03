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Un juzgado de Zafra deja en libertad con medidas al tercer detenido en la causa por robo de votos por correo

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La titular de la plaza 1 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra (Badajoz) ha acordado la puesta en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes al tercer detenido en la causa relacionada con el robo de los votos por correo el 18 de diciembre del año pasado.

La jueza, además, ha acordado las medidas de prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte.

Los presuntos delitos por los que se siguen las diligencias son por dos delitos de robo con fuerza, otro en grado de tentativa, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental, informa en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

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Cabe recordar que los hechos ocurrieron en diciembre del año pasado en la localidad pacense de Fuente de Cantos, unos pocos días antes de las elecciones en la comunidad autónoma.

También se les investiga por otros robos o tentativas de robo en los términos municipales de Monesterio y Los Santos de Maimona. Los otros dos detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 13 de mayo y para ellos se acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza.

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