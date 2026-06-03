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Asociación de guardias civiles ve "intolerables" las presiones recogidas en el caso Leire

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Madrid, 3 jun (EFE).- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha tachado de "sencillamente intolerables" las presiones sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recoge el sumario del conocido como caso Leire Díez que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

De las actas de declaraciones de testigos ante la Guardia Civil se desprende que el exjefe de la UCO Rafael Yuste aseguró ante los agentes el pasado 27 de mayo que el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo ordenó "ponerse de perfil" en las causas que afectasen al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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En un comunicado de este miércoles, la asociación de guardias civiles ha asegurado que estas presiones son "una agresión directa al Estado de derecho y a la dignidad profesional de los guardias civiles que, con rigor y bajo mandato judicial, hacen su trabajo".

Por ello, exigen que los hechos sean esclarecidos con "con total transparencia" y que la investigación judicial llegue "hasta sus últimas consecuencias, sin interferencias de ningún tipo y con absoluto respeto a la independencia de los órganos encargados de su instrucción".

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Para la entidad, el silencio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, es "de extrema gravedad", ya que consideran que deben dar explicaciones sobre un tiempo en el que la dirección del cuerpo estuvo, según las investigaciones judiciales, "condicionada por lealtades ajenas a la institución", resume el comunicado.

"No hacerlo sería una irresponsabilidad añadida a una situación ya de por sí gravísima", ha reclamado la AUGC, que ha demandado que, si las informaciones resultan ser ciertas, se depure "todas las responsabilidades que correspondan", tanto políticas, como administrativas y disciplinarias, "sin descartar las dimisiones que procedan". EFE

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