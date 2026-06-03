Ocho meses de cárcel al jugador Maikel Mesa tras confesar que agredió a un juez

Santa Cruz de Tenerife, 3 jun (EFE).- El jugador del CD Tenerife Maikel Mesa ha sido condenado a ocho meses de cárcel y al pago de dos multas que suman 12.00 euros por un delito de atentado contra autoridad y un delito leve de lesiones, tras confesar que otras dos personas y él agredieron a un juez y le robaron el teléfono móvil.

Además de Mesa, han sido condenados otros dos varones, uno de ellos también por un delito leve de daños. Los tres han aceptado las penas impuestas en un juicio rápido celebrado este miércoles en los juzgados de La Laguna, de modo que la condena ya es firme.

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Sobre una mujer también implicada en los hechos se ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

En la sentencia se recoge que en la noche del pasado domingo, el futbolista y otras tres personas se dirigieron a la víctima de forma ofensiva diciéndole "calvo de mierda" y, cuando éste les recriminó su actitud, le dijeron que se fuera, dándole toques en el hombro y amenazándolo uno de ellos con la frase: "Mira que te voy a meter".

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En un momento dato, Maikel Mesa y otro acusado sujetaron a la víctima y la empotraron contra la pared mientras que el otro varón que los acompañaba le propinó un cabezazo en la nariz, y luego el futbolista le dio un puñetazo en la mandíbula.

La víctima gritó que era juez para que depusieran su actitud y uno de los acusados le quitó las gafas y las tiró al suelo. La mujer que iba con ellos las recogió, se las devolvió a la víctima y le dijo que se fuera.

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La sentencia dictada este miércoles por la Plaza de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de La Laguna también recoge que el perjudicado, con la intención de conocer la identidad de sus agresores, los siguió a la vez que llamaba al 112.

Cuando aquellos iban a retirar su coche de un aparcamiento de La Laguna donde lo habían dejado y, en vista de que los seguía grabando, volvieron a inmovilizarlo y le sustrajeron el teléfono móvil, al tiempo que le preguntaban cómo se llamaba, a lo que la víctima respondió: "Me llamo señoría".

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Uno de los acusados propinó al juez un empujón que provocó que cayera rodando por la rampa del aparcamiento y, aunque este insistió en que le devolvieran el teléfono, colocándose incluso delante del vehículo para tratar de retenerlos hasta que llegara la Policía, no lo consiguió.

Una vez que se marcharon del lugar, arrojaron el móvil por la ventana del vehículo, que fue recuperado posteriormente por la Policía Local de La Laguna, pero con desperfectos en la pantalla y la cámara por valor de 135 euros.

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A consecuencia de la agresión, la víctima, que según indica la sentencia está hoy por hoy en ejercicio de su cargo, sufrió eritema, erosión en la cara y tronco posterior, dolor en el tabique nasal, sangrado por las fosas nasales, pérdida de la integridad cutánea en el lado izquierdo del mentón, dolor en la espalda y ansiedad.

También indica la sentencia que precisó de una primera asistencia, con un perjuicio personal básico por pérdida temporal de calidad de vida de cinco días, sin que puedan persistir secuelas.

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Además de las penas de cárcel, les han sido impuestas a los tres condenados multas de 600 euros por cada uno de los delitos cometidos.

En concepto de responsabilidad civil, los tres encausados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima en la cantidad de 250 euros por las lesiones, y uno de ellos en 135 euros adicionales por los daños del móvil. EFE

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