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Dani Rodríguez renueva por una temporada con el Leganés

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Madrid, 3 jun (EFE).- El Leganés ha hecho oficial la renovación por temporada, hasta el 2027, del centrocampista de 37 años Dani Rodríguez, quien llegó el pasado mes de enero al club y desde entonces ha jugado 18 partidos y 1.200 minutos aportando cinco asistencias para ayudar a la permanencia en la categoría de plata del fútbol español.

Dani Rodríguez jugó durante siete temporadas y media en las filas del Mallorca, su anterior club en una trayectoria previa que arrancó en la cantera del Deportivo de la Coruña y posteriormente le llevó a entidades como el Betanzos, el Conquense, el Racing de Ferrol, el Racing de Santander y el Albacete.

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"Su juego, garra, implicación y carácter han calado en el corazón de la afición pepinera a pesar de los pocos meses que lleva en el equipo. Una vez finalizada la temporada, Dani Rodríguez firma su renovación con el club, y continuará como pepinero una campaña más", explica en un comunicado el Leganés, que de esta manera anuncia su primera decisión deportiva tras su reciente cambio de propiedad. EFE

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