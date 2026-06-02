Un joven muere por un disparo con arma de fuego en un tiroteo en Torrelodones (Madrid)

Madrid, 2 jun (EFE).- Un joven ha fallecido esta noche por un disparo con arma de fuego en la localidad madrileña de Torrelodones, según ha podido confirmar EFE.
En un primer momento, el joven ha sido trasladado herido a un centro hospitalario, donde finalmente ha fallecido.
Efectivos de la Policía Local de Torrelodones, que fueron los primeros en llegar al lugar, y Guardia Civil investigan lo sucedido. EFE
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