Tres comunidades bajo aviso por calor y otras dos por lluvias, tormentas y oleaje

Madrid, 2 jun (EFE).- La Región de Murcia activará esta tarde el aviso naranja (peligro importante) por máximas de hasta 40 grados en la vega del Segura, y también lo harán tres provincias de Andalucía y la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, a causa del calor, aunque con nivel amarillo (peligro bajo).

A estas tres comunidades se sumarán también con avisos, en nivel amarillo, otras dos: Cataluña, por lluvias, tormentas y temporal marítimo, y también por oleaje el archipiélago canario.

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En la Región de Murcia, además de la vega del Segura en nivel naranja, activarán avisos de nivel amarillo las zonas del valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón, por temperaturas de entre 38 y 36 grados.

En Andalucía, las provincias de Almería, Córdoba y Málaga están bajo aviso por calor. Las máximas serán de hasta 39 grados en el caso del valle del Almanzora y los Vélez (Almería) e incluso de 40 grados a nivel local.

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En la Comunidad Valenciana estará en aviso amarillo el litoral sur de Alicante por máximas de 38 grados; en la zona de Orihuela podrán registrarse más de 39 grados.

En Cataluña el aviso es por lluvias de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas en la zona del prepirineo de Barcelona y el Pirineo de Girona.

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Además, está bajo aviso amarillo por temporal marítimo el Ampurdán (Girona, en donde podrá haber olas de hasta 3 metros.

Fuera de la península, buena parte del archipiélago canario está también bajo aviso amarillo por fenómenos costeros. EFE