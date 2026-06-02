Martín Torres, un médico de Urgencias que vuelca realidad en su primera ficción 'noir'

Ana Burgueño

San Sebastián, 2 jun (EFE).- Martín Torres es médico de Urgencias y lector habitual de novela negra. Este miércoles llega a las librerías 'Enfermera', su primera ficción 'noir', en la que crímenes imaginados confluyen con situaciones reales que él o sus compañeros han vivido en ese servicio hospitalario por inverosímiles que puedan parecer.

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Para su debut literario, Torres (Alcanadre, La Rioja, 1983) ha creado a la enfermera Sophie Boussignac, una mujer que se está recomponiendo aún de una experiencia traumática cuando es testigo de una serie de muertes en el Hospital Universitario Donostia. En su firme determinación por averiguar la verdad la acompaña el médico Víctor Viso, un recién llegado con un pasado también lleno de heridas.

En este centro sanitario donostiarra trabaja el autor desde hace cinco años -ha pasado por hospitales como el Miguel Servet y el Royo Villanova, ambos en Zaragoza- y ahora lo ha convertido en uno de los escenarios de una novela que se desarrolla en un mes de septiembre, en los días previos al Festival de Cine San Sebastián, al que hace un sitio en la trama.

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Salvo cuatro lugares, el resto de los emplazamientos son reales, como también lo son todos los casos clínicos y los procedimientos médicos descritos en el libro, incluidos "los más extraños, sorprendentes y macabros".

"Eso al lector igual le choca, pero la realidad escribe novelas mucho más duras que un autor. Que la realidad supera la ficción, en Urgencias es un hecho", asegura este médico en una entrevista con EFE.

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Siempre ha escrito; se recuerda escribiendo desde pequeño. "Eso es cosa de mis padres. Mi madre, una gran amante de los libros, y mi padre, gran amante de contar aventuras. Es una mezcla de eso", puntualiza Torres, que tiene "muchísimos referentes" del género negro.

"Me gusta la crudeza y el tono duro de Don Winslow y esa atmósfera de Michael Connelly que suena a lo clásico de Raymond Chandler. Y Lee Child y su protagonista Jack Reacher. Mezclas un poco a los tres, tratas de adaptarlos a un entorno local y más o menos ese es el tono, un 'thriller' moderno y bastante rápido. Hoy las novelas tienen que ser rápidas porque no te da tiempo a leer todo lo que quieres", afirma.

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En su caso, busca que sus futuros lectores puedan decir que 'Enfermera', editada por Planeta, les ha entretenido.

"Quería escribir lo que a mí me gusta. Nuestro trabajo es muy serio, leemos mucha ciencia, mucho artículo, mucho ensayo y deseaba hacer algo tan simple y tan importante como divertir. Y lo que quiero es que la gente diga: 'Oye, durante unos capítulos me he evadido; esas páginas que he leído antes de dormir me tienen enganchado; esa lectura de playa me tiene atrapado en la toalla; casi me paso la parada del tren...", expone.

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Entretener hablando de lo conocido, de un trabajo que "te pone ante situaciones límite" y "que pasa factura con los años", lo que puede llevar a pensar que trasladarlo a la ficción ha tenido para él algo de terapéutico.

"Lo que me he dado cuenta es que cosas que son muy duras, al escribirlas para una novela me resultaban más ligeras, no sé por qué. Luego, al leerlas, volvía a sentir que eran duras otra vez, pero escribiéndolas pesaban un poco menos. Y tampoco es que tuviera un trauma que descargar", remarca.

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Torres espera que a sus compañeras enfermeras les guste su libro, en el que la labor de estas profesionales -siguen siendo mayoritariamente- queda reivindicada. "Sophie es el arquetipo de la heroína aventurera, pero es muy real por una razón muy sencilla y es que está construida con pedacitos de personas que pasaban por ahí. Y yo, como escritor, me los he apropiado", explica.

Urgencias, añade, "es el servicio ideal donde entender el equipo". "En Urgencias trabajamos con tanta presión y con tanta inmediatez juntos, como un equipo bien coordinado, que se entiende la labor de todos. La presión lo cambia todo y ahí te das cuenta de que no importa cómo te llames ni el color del uniforme, importa el paciente. Tenemos un equipazo", subraya.

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Que Sophie Boussignac y Víctor Viso hayan venido para quedarse "depende de los lectores". "Son ellos los que tienen que decidirlo. Hay historias para seguir, tengo muchas ganas y muchas tramas", asegura.

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