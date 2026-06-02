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El jurado del Princesa de los Deportes valora candidatos con impacto en la sociedad

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Oviedo, 2 jun (EFE).- El jurado que otorgará el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 inició este martes las deliberaciones para elegir a un galardonado que, además de tener en su haber un destacado palmarés, debe contar un "impacto internacional" y transmitir valores a la sociedad.

Los trece miembros del jurado que mañana, miércoles, darán a conocer el nombre del galardonado en Oviedo han comenzado las conversaciones entre veintisiete candidaturas de doce nacionalidades.

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Según el reglamento de la Fundación Princesa de Asturias, este galardón está destinado a distinguir "las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos".

La presidenta del tribunal, la nadadora Teresa Perales, distinguida con este reconocimiento en 2021, destacó que se busca no sólo premiar una trayectoria profesional, sino también la "actitud" y lo que el futuro premiado "ha ayudado a cambiar el mundo" y "lo que ha transmitido a la sociedad".

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"Es una responsabilidad muy importante que, en mi caso, es un poco mayor. Sé lo que significa y lo que transforma tu vida", subrayó la nadadora, poseedora de 43 medallas en campeonatos europeos, 22 en los mundiales y 27 medallas paralímpicas.

En declaraciones a los periodistas, la seleccionadora del equipo nacional español de natación sincronizada y exdeportista olímpica de esta especialidad, Andrea Fuentes, apostó por hacer hincapié no sólo en los resultados deportivos de los aspirantes, sino en su "impacto internacional" y en "los valores que transmite".

Entre una nómina de candidatos nacionales e internacionales, defendió "no quedarse sólo en casa", sino ampliar la mirada e "ir más allá".

Por su parte, la periodista Paloma del Río aseguró que hay candidaturas "excelentes" individuales o colectivas e instituciones que representan disciplinas muy polivalentes que ha estudiado "mucho para ser lo más justa posible".

"Se nos va a caer la mesa de tanta medalla entre los candidatos que tenemos en esta edición", aseguró.

Por su parte, la bicampeona olímpica de vela Theresa Zabell puso en valor la "alta calidad" de los aspirantes, lo que hará "muy entretenida la labor" del jurado a lo largo de las próximas horas.

En la línea de sus compañeros del tribunal, señaló que se tendrá en cuenta no sólo el resultado deportivo, sino que sea una "persona íntegra, que devuelva algo a la sociedad".

Este premio recayó el año pasado en la tenista estadounidense Serena Williams por su "palmarés deportivo incuestionable", con 73 títulos individuales, entre ellos 23 Grand Slam y 4 oros olímpicos, así como por la defensa que siempre ha hecho de la igualdad de género, según recogió el acta del jurado.

En las ediciones más recientes, este galardón ha recaído en la jugadora de bádminton española Carolina Marín; el atleta keniano Eliud Kipchoge; la Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados; la nadadora española Teresa Perales; el piloto español Carlos Sainz; la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn; los alpinistas Reinhold Messner (italiano) y Krzysztof Wielicki (polaco), y la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los 'All Blacks'.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes será el sexto de los ocho premios en fallarse este año, en el que estos galardones alcanzan su cuadragésima sexta edición. EFE

(foto)

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EFE

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