El Gobierno Vasco no se pronuncia sobre la convocatoria de elecciones reclamada por el PNV

Vitoria, 2 jun (EFE).- La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha eludido pronunciarse este martes sobre la petición del PNV para que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, dé por acabada la legislatura y convoque elecciones a lo largo de 2026.

"Como consejera portavoz de un gobierno de coalición (PNV-PSE/EE) no me compete contestar esa pregunta", ha respondido cuestionada por la opinión del Gobierno Vasco sobre la necesidad apuntada por el PNV de una convocatoria electoral.

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En la comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno Vasco, la portavoz y consejera de Autogobierno ha precisado que "mientras haya un gobierno al otro lado" lo que le toca es "negociar con el que esté", en referencia a las competencias pendientes de transferir a Euskadi.

"De momento hay un gobierno y en eso estamos", ha concluido. EFE

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