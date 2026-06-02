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El Gobierno pide a las autonomías del PP que "se sienten a dialogar" de financiación

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Madrid 2 jun (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido este martes a las autonomías presididas por el PP que “se sienten a dialogar” sobre el nuevo modelo del Gobierno para la financiación autonómica, aceptando así su propuesta de reuniones bilaterales para debatir ese asunto.

El ministro ha comparecido en rueda de prensa después del Consejo de Ministros de este martes para explicar los detalles de las entregas a cuenta a las autonomías y entidades locales.

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En ese contexto, ha respondido al rechazo de las autonomías del PP de su propuesta de reuniones bilaterales para hablar del nuevo modelo de financiación autonómica.

España anunció este lunes su intención de iniciar reuniones bilaterales de manera inmediata con todas las Comunidades Autónomas para abordar la reforma de la financiación autonómica, e informó de que ha remitido a todas las consejerías de Hacienda de las autonomías de régimen común y de Ceuta y Melilla una carta para concertar fechas.

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“Se me escapan las razones para no sentarse a dialogar: que no tienen modelo, que priorizan las órdenes de Génova y no los intereses de su territorio o que no necesitan más recursos. No sé cuál es peor. Igual son las tres juntas”, ha dicho España, en respuesta a las declaraciones de rechazo de esas reuniones bilaterales que se han hecho públicas a lo largo de la mañana.

Los ejecutivos regionales de Andalucía, Murcia, La Rioja, Aragón y Castilla y León, todos del PP, han rechazado en la mañana de este martes la propuesta de reuniones bilaterales de España.

“¿De verdad no quieren esos recursos para su territorio?”, se ha preguntado el ministro.

Por otra parte, España ha pedido al líder popular, “el señor Feijóo”, que apoye la convalidación parlamentaria del decreto de entregas a cuenta a las autonomías y entidades locales, porque pone en manos de estas administraciones “los mayores recursos de la historia” en beneficio de los ciudadanos.

El decreto debe ser convalidado en el Congreso por una mayoría suficiente. En enero de 2025 el PP rechazó el anterior decreto con estas medidas porque lo consideró un "decreto ómnibus" que mezclaba medidas muy distintas y que estaba en contra de algunas de ellas.

“Les pido una vez más a los dirigentes, al señor Feijóo, que apoye, que apoye a sus comunidades autónomas” porque estas son medidas buenas para los ciudadanos y las comunidades autónomas.

El Gobierno pone los recursos en manos de las autonomías y ahora “pedimos a las comunidades que lo destinen a las prioridades de sus ciudadanos como son la Educación y la Sanidad”, ha explicado. EFE

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EFE

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