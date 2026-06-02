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El Ayuntamiento de Alicante asegura que ya ha presentado nueva documentación solicitada por la jueza de las VPP

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El vicealcalde y concejal de Asesoría Jurídica en el Ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar, del PP, ha asegurado que el consistorio ya ha presentado en el juzgado que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, nueva documentación que solicitó la magistrada que instruye la causa.

Así lo ha indicado este martes en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno local, después de que el pasado viernes la jueza encargara a la Policía Nacional que se personara en dependencias municipales para requerir a sus servicios jurídicos el envío urgente de diversa documentación que aún no habían remitido.

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En una providencia, la magistrada justificó la decisión en que no constaba respuesta del consistorio a dos requerimientos judiciales realizados los días 12 y 21 de este mes de mayo para que se aportaran esos documentos y advertía de que "en caso de nuevo incumplimiento el responsable de tales servicios jurídicos incurriría en un delito de desobediencia" previsto en el artículo 556 del Código Penal.

Villar ha señalado que el pasado viernes por la tarde, tras publicarse noticias que recogían esa resolución de la jueza, "automáticamente" dio "instrucciones" a Asesoría Jurídica para hablar con el juzgado y remitir "todo aquello" que hubiera sido requerido.

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Así, el vicealcalde ha apuntado que este lunes "se estuvo viendo" esa cuestión y este martes por la mañana "en persona" el jefe de Asesoría Jurídica ha llevado en una memoria USB "la documentación que solicitó" la magistrada.

"Nosotros entendemos que aún estábamos dentro de plazo, ahí no vamos a discutir, pues la jueza nos lo ha requerido y lo haremos, y se aportó la documentación", ha recalcado, para luego añadir que esa documentación en "gran parte" no se incluye dentro de los expedientes "ya remitidos".

"CORREOS QUE NO ESTÁN" EN EL "EXPEDIENTE"

Al respecto, ha abundado en que se trata de documentos que pueden estar relacionados con el caso y "solicitados por parte de algunas acusaciones o algunas defensas", es decir, que no estaban en el "expediente administrativo puro y duro". Así, entre ellos puede haber, según ha indicado, "ciertos correos que no están dentro del expediente".

"Nuestra colaboración es total y no queremos que exista ningún tipo de dudas respecto a nuestra colaboración con la justicia", ha sentenciado el vicealcalde y edil responsable del área de Asesoría Jurídica.

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