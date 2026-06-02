Condenado a seis años y medio de cárcel por estafar 730.000 euros en viajes para MotoGP

Madrid, 2 jun (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Eduardo G.U. a seis años y medio de cárcel por estafar a dos personas y a cuatro sociedades más de 730.000 euros en lotes falsos para ver carreras de MotoGP en el año 2020.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la Audiencia también le obliga a devolver alrededor de 671.000 euros a los estafados, así como a pagar las costas del juicio.

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El pasado 7 de mayo, la Audiencia Provincial decidió proseguir con el juicio contra Eduardo G.U. después de que la principal acusada, Ana María Vicente Osset, no compareciese ante el tribunal, por lo que se encuentra actualmente en busca y captura y ha sido declarada en rebeldía.

Vicente Osset tiene tres condenas por estafa y cientos de clientes le acusan de "robar dinero a miles de familias". Eduardo G.U., que fue pareja de la principal acusada, se encuentra en prisión y acumula tres condenas por estafa, sin contar la actual.

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La estafa era la siguiente: el condenado y la acusada ofrecían, a través de la empresa Aupa Travel SL, diferentes paquetes para viajar a grandes premios de MotoGP con un seguro de cancelación.

Tras cancelarse tanto los campeonatos como los viajes, a los perjudicados por la estafa se les requería ingresar unas cantidades en la cuenta corriente de Aupa Travel para poder iniciar los trámites y cobrar una indemnización por cancelación.

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En la sentencia, la Audiencia Provincial considera acreditado "de manera inequívoca" que tanto Eduardo G.U. como Vicente Osset crearon, a través de Aupa Travel "una artificiosa actividad comercial" y que ofrecieron "productos inexistentes" a los acusados.

Además, la Audiencia impone a Eduardo G.U. una multa de diez euros diarios durante 22 meses, y le absuelve del delito de apropiación indebida.

También absuelve a la empresa Aupa Travel de la multa de casi tres millones de euros que pedía Fiscalía.

En su declaración ante el juez, Eduardo G.U. culpó a Ana María Vicente de la estafa, al decir que ella era "la que se encargaba de todo" y él sólo de la logística de Aupa Travel, de la que era administrador único.

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Para Ana María Vicente, el Ministerio Fiscal solicitaba al inicio de este procedimiento nueve años de cárcel. EFE