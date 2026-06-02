Espana agencias

Condenado a seis años y medio de cárcel por estafar 730.000 euros en viajes para MotoGP

Guardar
Google icon

Madrid, 2 jun (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Eduardo G.U. a seis años y medio de cárcel por estafar a dos personas y a cuatro sociedades más de 730.000 euros en lotes falsos para ver carreras de MotoGP en el año 2020.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la Audiencia también le obliga a devolver alrededor de 671.000 euros a los estafados, así como a pagar las costas del juicio.

PUBLICIDAD

El pasado 7 de mayo, la Audiencia Provincial decidió proseguir con el juicio contra Eduardo G.U. después de que la principal acusada, Ana María Vicente Osset, no compareciese ante el tribunal, por lo que se encuentra actualmente en busca y captura y ha sido declarada en rebeldía.

Vicente Osset tiene tres condenas por estafa y cientos de clientes le acusan de "robar dinero a miles de familias". Eduardo G.U., que fue pareja de la principal acusada, se encuentra en prisión y acumula tres condenas por estafa, sin contar la actual.

PUBLICIDAD

La estafa era la siguiente: el condenado y la acusada ofrecían, a través de la empresa Aupa Travel SL, diferentes paquetes para viajar a grandes premios de MotoGP con un seguro de cancelación.

Tras cancelarse tanto los campeonatos como los viajes, a los perjudicados por la estafa se les requería ingresar unas cantidades en la cuenta corriente de Aupa Travel para poder iniciar los trámites y cobrar una indemnización por cancelación.

En la sentencia, la Audiencia Provincial considera acreditado "de manera inequívoca" que tanto Eduardo G.U. como Vicente Osset crearon, a través de Aupa Travel "una artificiosa actividad comercial" y que ofrecieron "productos inexistentes" a los acusados.

Además, la Audiencia impone a Eduardo G.U. una multa de diez euros diarios durante 22 meses, y le absuelve del delito de apropiación indebida.

También absuelve a la empresa Aupa Travel de la multa de casi tres millones de euros que pedía Fiscalía.

En su declaración ante el juez, Eduardo G.U. culpó a Ana María Vicente de la estafa, al decir que ella era "la que se encargaba de todo" y él sólo de la logística de Aupa Travel, de la que era administrador único.

Para Ana María Vicente, el Ministerio Fiscal solicitaba al inicio de este procedimiento nueve años de cárcel. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un joven muere por un disparo con arma de fuego en un tiroteo en Torrelodones (Madrid)

Infobae

Tres comunidades bajo aviso por calor y otras dos por lluvias, tormentas y oleaje

Infobae

Martín Torres, un médico de Urgencias que vuelca realidad en su primera ficción 'noir'

Infobae

Los exámenes de selectividad se extienden a catorce comunidades hasta el jueves

Infobae

2-0. Canadá despierta tras el descanso y vence a Uzbekistán bajo la lluvia en Edmonton

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Madrid se achicharra de calor y en un año ningún vecino ha pedido la nueva ayuda para poner una ‘azotea verde’ en su edificio y aclimatar así sus viviendas

El Gobierno de Sánchez obliga a Acciona a terminar el puente de Sevilla y colocar unos tirantes para que “no colapse” ya que sin ellos su “vulnerabilidad es crítica”

España, por debajo de la media de la Unión Europea en hogares monoparentales, con un 7,5% del total, mientras Estonia está en el extremo y son 4 de cada 10 familias

La propuesta de Feijóo al PNV y Junts de montar un Gobierno interino para convocar “elecciones inmediatas” queda en nada: los socios siguen viendo a Vox en la ecuación

ECONOMÍA

Así ha cambiado el trabajador autónomo en diez años: más mujeres, más extranjeros y cada vez más solo al frente del negocio

Así ha cambiado el trabajador autónomo en diez años: más mujeres, más extranjeros y cada vez más solo al frente del negocio

Los españoles marcan menos la casilla de apoyo social a la Iglesia en su declaración de la renta, y aún así cada vez recauda más

España, por debajo de la media de la Unión Europea en hogares monoparentales, con un 7,5% del total, mientras Estonia está en el extremo y son 4 de cada 10 familias

Sube la ‘fiebre’ por los fondos de inversión: su patrimonio aumenta en 22.465 millones este año y supera máximos históricos

Compensar al hijo que cuida a sus padres con un piso o dinero puede considerarse una donación encubierta y complicar la herencia

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”