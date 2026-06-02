Margallo (PP) propone una moción de censura "constructiva" con un candidato "neutro" que convoque elecciones

El exministro de Asuntos Exteriores (PP) José Manuel García-Margallo ha reclamado una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez que sea "constructiva", con un candidato político "neutro" y "moralmente irreprochable", cuyo único programa electoral sea disolver las Cortes Generales y convocar elecciones.

En un vídeo publicado en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press, el exministro ha repasado la prensa nacional y extranjera que, a su juicio, coinciden en subrayar que el Ejecutivo de Sánchez está "acosado por los casos de corrupción" y "no puede gobernar" ni "satisfacer los intereses de la nación y de los españoles".

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Margallo ha reconocido que la "salida lógica" a la situación política en España sería una moción de censura que, sin embargo, no es posible porque el PP "no tiene los votos suficientes". Según ha explicado, los socios que siguen apoyando al PSOE creen que la situación es "límite", pero no dejarán caer a Sánchez "porque viven en el mejor de los mundos". "Cuanto más débil sea el Gobierno, más cara será la factura que le pasen por su apoyo", ha admitido.

Por ello, Margallo ha propuesto como "única solución" una "moción de censura constructiva" para investir presidente del Gobierno "a un personaje políticamente neutro, moralmente irreprochable", y que cuente con un "enorme prestigio intelectual".

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En este contexto, ha señalado que el candidato de la moción de censura debería tener un "único programa": disolver las Cortes, convocar las elecciones y "presidir un proceso electoral que sea realmente neutro, imparcial y justo".