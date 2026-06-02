La superventas Rachel Gillig llega a España por primera vez: el arte de Goya me inspira

Madrid, 2 jun (EFE).- La escritora superventas juvenil Rachel Gillig visita por primera vez España, con motivo de la Feria del Libro de Madrid, para presentar su última novela gótica 'El caballero y la polilla' (Hidra), un libro que toma referencias de Jane Eyre y 'Juegos de tronos', pero también del arte de Francisco de Goya.

En una entrevista con EFE, Gillig (California, 1989) explica que decidió dedicarse a la literatura gótica porque le "encanta esa atmósfera" y es lo que le gusta leer, y de ese interés han surgido una serie de novelas virales entre los jóvenes que exploran el folclore y las baladas tradicionales, con una estética oscura.

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Gillig admite que tiene poca capacidad de concentración, no es aficionada a las series largas y, por eso, no puede escribirlas, pero sí le gustan las series de dos libros "por su brevedad: el primero plantea preguntas y el segundo las responde, y eso me gusta".

La autora se confiesa "muy visual" y amante de los poemas breves, góticos y trágicos y eso es lo que ha plasmado en novelas como 'Una ventana a la oscuridad', 'Dos coronas retorcidas' y 'El caballero y la polilla'.´

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A la hora de escribir, Gillig reconoce que está abierta a la inspiración y lo podría calificar de espontáneo: "Tengo una idea de los personajes y de los nombres, del inicio y del desarrollo de la obra, pero avanzo como en la teoría de la linterna, solo puedo ver a cierta distancia hacia adelante".

Admite que no es muy disciplinada a la hora de planificar un libro, pero en el caso de 'El caballero y la polilla' su investigación se centró en los escribas medievales, en cómo se fabricaba el papel y la tinta, en las armaduras, en la forestación y el tejido.

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Considera que con esta obra, el proyecto requirió más investigación: "fue intenso y divertido, me gustó mucho hacerlo"

En sus novelas a Gillig le gusta explorar personajes femeninos complejos, atravesados por contradicciones y limitados por sus expectativas sociales.

En este sentido, la protagonista (Elspeth) lidia con el Tormento, una criatura mágica que vive en su interior y amenaza con controlarla por completo.

Respecto a su público suelen ser jóvenes, en torno a los 20-25 años, si bien el interés por las novelas llega hasta los 45, la gran mayoría mujeres.

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No obstante, comenta que se trata de una comunidad muy diversa, con personas en distintas etapas de la vida, "de distintas etnias y con estilos de vida muy variados".

Gillig comenta que optó por este género porque se percató de que mucha gente ansiaba leer novela gótica "con aventura, subtrama romántica, fantasía y elementos inquietantes y escalofriantes".

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La autora reconoce que le atrae crecer y explorar y confía en que algún día escribirá un libro largo, "pero no una serie".

"Podría escribir cosas con más ligereza, ta vez no tan oscuras" y avanza que su próximo libro se llamará 'El Pícaro y la Luna', una secuela de 'El Caballero y la polilla', y el último de esa bilogía.

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Gillig admite que sus primeros éxitos no atrajeron a los críticos, que encontraron una segunda vida como fenómeno viral en plataformas como BookTok, donde miles de lectores destacaron su atmósfera inmersiva, su tensión psicológica y su planteamiento narrativo.EFE

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