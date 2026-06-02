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La superventas Rachel Gillig llega a España por primera vez: el arte de Goya me inspira

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Madrid, 2 jun (EFE).- La escritora superventas juvenil Rachel Gillig visita por primera vez España, con motivo de la Feria del Libro de Madrid, para presentar su última novela gótica 'El caballero y la polilla' (Hidra), un libro que toma referencias de Jane Eyre y 'Juegos de tronos', pero también del arte de Francisco de Goya.

En una entrevista con EFE, Gillig (California, 1989) explica que decidió dedicarse a la literatura gótica porque le "encanta esa atmósfera" y es lo que le gusta leer, y de ese interés han surgido una serie de novelas virales entre los jóvenes que exploran el folclore y las baladas tradicionales, con una estética oscura.

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Gillig admite que tiene poca capacidad de concentración, no es aficionada a las series largas y, por eso, no puede escribirlas, pero sí le gustan las series de dos libros "por su brevedad: el primero plantea preguntas y el segundo las responde, y eso me gusta".

La autora se confiesa "muy visual" y amante de los poemas breves, góticos y trágicos y eso es lo que ha plasmado en novelas como 'Una ventana a la oscuridad', 'Dos coronas retorcidas' y 'El caballero y la polilla'.´

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A la hora de escribir, Gillig reconoce que está abierta a la inspiración y lo podría calificar de espontáneo: "Tengo una idea de los personajes y de los nombres, del inicio y del desarrollo de la obra, pero avanzo como en la teoría de la linterna, solo puedo ver a cierta distancia hacia adelante".

Admite que no es muy disciplinada a la hora de planificar un libro, pero en el caso de 'El caballero y la polilla' su investigación se centró en los escribas medievales, en cómo se fabricaba el papel y la tinta, en las armaduras, en la forestación y el tejido.

Considera que con esta obra, el proyecto requirió más investigación: "fue intenso y divertido, me gustó mucho hacerlo"

En sus novelas a Gillig le gusta explorar personajes femeninos complejos, atravesados por contradicciones y limitados por sus expectativas sociales.

En este sentido, la protagonista (Elspeth) lidia con el Tormento, una criatura mágica que vive en su interior y amenaza con controlarla por completo.

Respecto a su público suelen ser jóvenes, en torno a los 20-25 años, si bien el interés por las novelas llega hasta los 45, la gran mayoría mujeres.

No obstante, comenta que se trata de una comunidad muy diversa, con personas en distintas etapas de la vida, "de distintas etnias y con estilos de vida muy variados".

Gillig comenta que optó por este género porque se percató de que mucha gente ansiaba leer novela gótica "con aventura, subtrama romántica, fantasía y elementos inquietantes y escalofriantes".

La autora reconoce que le atrae crecer y explorar y confía en que algún día escribirá un libro largo, "pero no una serie".

"Podría escribir cosas con más ligereza, ta vez no tan oscuras" y avanza que su próximo libro se llamará 'El Pícaro y la Luna', una secuela de 'El Caballero y la polilla', y el último de esa bilogía.

Gillig admite que sus primeros éxitos no atrajeron a los críticos, que encontraron una segunda vida como fenómeno viral en plataformas como BookTok, donde miles de lectores destacaron su atmósfera inmersiva, su tensión psicológica y su planteamiento narrativo.EFE

(foto)

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EFE

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