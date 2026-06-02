Unos 2.500 militares de 13 países evalúan en Zaragoza la respuesta rápida de la UE

Zaragoza, 2 jun (EFE).- El campo de maniobras de San Gregorio en Zaragoza acoge este mes el ejercicio europeo MILEX 26 con el despliegue de unos 2.500 militares de 13 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos más de 1.600 españoles, para evaluar la Capacidad de Despliegue Rápido de la UE.

España ejerce como nación marco del ejercicio y dirige el Grupo de Combate Central de la Unión Europea (EUBG26), cuya unidad base generadora es la Brigada Canarias XVI, integrada en el Mando de Canarias, han informado fuentes de Defensa.

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El objetivo de MILEX 26, cuya demostración principal sobre el terreno, con fuego real, está prevista para el próximo día 18, es comprobar la capacidad europea de respuesta ante crisis, mejorar la preparación operativa de los Estados miembros, profundizar en la interoperabilidad de las fuerzas participantes y reforzar una cultura estratégica compartida.

El ejercicio permitirá adiestrar a la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (MPCC) de la Unión Europea, que actúa como Cuartel General Operativo desde Bruselas; al Eurocuerpo, responsable del Cuartel General de la Fuerza desplegado en Zaragoza; y al Grupo de Combate de la UE bajo mando español.

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La Agrupación Táctica está articulada en torno al Regimiento de Infantería Soria número 9 y cuenta también con una compañía del Ejército portugués, además de unidades de artillería, ingenieros, defensa nuclear, biológica y química, vehículos aéreos no tripulados, policía militar, equipos cinológicos, transmisiones y apoyo logístico.

Entre los capacitadores nacionales figuran un puesto sanitario ROLE 2B, una compañía de protección de la fuerza, una unidad de helicópteros con aeronaves Super Puma y AB-212, capacidades de inteligencia y reconocimiento con vehículos Leopard 2A4 y Pizarro, equipos de operaciones de información, guerra electrónica y personal de la Guardia Civil especializado en investigación, control de fronteras e intervención.

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El traslado de la Agrupación Táctica desde Canarias se desarrolla en cinco fases y concluirá el próximo martes, día 9. La primera ya se ha completado y actualmente continúan los movimientos de personal, vehículos y material por vía marítima y aérea.

La jornada de visita de autoridades prevista para el jueves 18 incluirá una demostración de las capacidades del EUBG26 y de los medios desplegados en respuesta a un escenario ficticio de gestión de crisis. EFE

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