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Juzgan a un joven acusado de agredir sexualmente y maltratar a su novia de 16 años en Mallorca

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La Sección Segunda de la Audiencia de Baleares celebra este martes (10.00 horas) el juicio contra un joven acusado de maltratar y agredir sexualmente a su novia de 16 años en un municipio de la Part Forana, en Mallorca.

La Fiscalía pide que sea condenado a seis años de prisión por unos hechos que ocurrieron a finales de octubre de 2022, cuando el acusado tenía 20 años. Se encontraba en su domicilio con su pareja y discutían porque él se negaba a devolverle a ella su tarjeta de autobús. Según la Fiscalía, el acusado le espetó: "O follas conmigo o no te la devuelvo".

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Después, supuestamente la retuvo en el sofá mientras intentaba quitarle la ropa por la fuerza, mientras ella le decía que parara. Para defenderse, la adolescente le dio una patada en la barriga, y él le propinó un violento bofetón en la cara. El joven, con antecedentes por lesiones en el ámbito familiar, fue detenido en marzo de 2023.

La Fiscalía pide, además de la pena de cárcel, orden de alejamiento en favor de la víctima por 15 años y que se aplique al acusado una medida de libertad vigilada por ocho años. También plantea que se le prive del derecho a la tenencia de armas por tres años y la inhabilitación para trabajar con menores por diez años.

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