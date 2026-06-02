La Ertzaintza investiga el hallazgo de un cadáver en una vivienda de Mundaka (Bizkaia)

Bilbao, 2 jun (EFE).- La Ertzaintza ha abierto una investigación tras el hallazgo de un cadáver en una vivienda del municipio vizcaíno de Mundaka, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
El cuerpo fue localizado en la tarde del pasado domingo en el interior del inmueble.
A la espera de que se le practique la autopsia al cadáver, la Ertzaintza no descarta ninguna hipótesis. EFE
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