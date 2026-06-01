Rafael Escuredo apoya a Sánchez pero pide "un Congreso extraordinario" del PSOE para renovar su dirección

El presidente de honor del PSOE de Andalucía y expresidente de la Junta Rafael Escuredo ha reiterado este lunes su "apoyo" al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien se ha declarado partidario de "la convocatoria de un Congreso extraordinario" de su partido "para renovar responsables y establecer una nueva dirección".

Así lo ha dejado escrito el presidente de honor del PSOE-A y primer presidente andaluz de la etapa autonómica en un apunte en su cuenta en la red social 'X', consultado por Europa Press, en un contexto marcado, entre otras cuestiones, por la investigación abierta desde la Audiencia Nacional por una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, que implica, entre otros, al exsecretario de Organización Santos Cerdán y a la gerente del partido, Ana María Fuentes.

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Este 1 de junio se cumplen además ocho años del triunfo de la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy que permitió a Pedro Sánchez ser investido como jefe del Ejecutivo, responsabilidad que desempeña desde entonces y tras la celebración de elecciones generales en los años 2019 y 2023.

Además, hace dos semanas que se celebraron las elecciones autonómicas en Andalucía en las que el PSOE-A liderado por María Jesús Montero como secretaria general y candidata a la Junta obtuvo su peor resultado en número de escaños en unos comicios andaluces, al tenerse que conformar con 28 asientos en la Cámara autonómica, dos menos de los 30 conseguidos en la anterior cita con las urnas del año 2022.

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Tras las elecciones del 17 de mayo, Rafael Escuredo escribió un comentario en la misma red social en el que defendía que "el PSOE-A necesita imperiosamente a la gente joven para removerse y ganar". "Demorarlo es perder el tiempo", advertía el expresidente de la Junta.

Un día después, el 19 de mayo, el presidente de honor del PSOE-A --puesto para el que fue propuesto por María Jesús Montero en el último Congreso regional celebrado por los socialistas andaluces, en febrero de 2025 en Armilla (Granada)--, publicaba otro 'tuit' en el que defendía que "o repensamos Andalucía desde la socialdemocracia y el andalucismo con gente joven preparada, o como en el Titanic, nos iremos hundiendo poco a poco".

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Este lunes, 1 de junio, Rafael Escuredo ha publicado un nuevo comentario en el que comienza remarcando que él apoya a Pedro Sánchez, pero cree "necesario la convocatoria de un Congreso extraordinario del partido para revitalizarlo, renovar responsables y establecer una nueva dirección".

Posteriormente, el presidente de honor del PSOE-A ha abundado en su posicionamiento a favor de un Congreso extraordinario de su partido argumentando que "han pasado muchas cosas impresentables relacionadas con personajes importantes del partido que bien merecen una reflexión sosegada por parte" de un cónclave así. "Se trataría de repensar el papel que debe jugar nuestro partido aquí y ahora", ha añadido Rafael Escuredo.

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El expresidente de la Junta ha agregado que la convocatoria de un congreso así "le corresponde" a Pedro Sánchez, "así como su proyección y alcance", tras lo que ha añadido que el secretario general del PSOE "ya ha demostrado otras veces su capacidad y liderazgo para hacerlo".

"Creo que ha llegado el momento para insuflarle motivación a los compañeros que siguen al pie del cañón luchando por una sociedad mejor", ha incidido Rafael Escuredo para justificar su mensaje a favor de un Congreso extraordinario.

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LA DIRECCIÓN DEL PSOE MANTIENE EL "CALENDARIO PREVISTO"

Sobre esta opinión y otras de referentes socialistas que piden un adelanto de las elecciones generales previstas para 2027 u otras medidas en esa línea le han preguntado este lunes a la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión de dicho órgano de dirección del partido, en la que ha participado la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

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Montse Mínguez ha respondido que "el PSOE siempre escucha, y siempre a todos los líderes territoriales", así como ha recordado que para finales de este mes de junio hay convocado un Comité Federal --máximo órgano del partido entre congresos-- en el que se podrán escuchar "las opiniones de todos los barones y líderes que se tengan que pronunciar".

Dicho esto, ha remarcado que "hay muchos líderes, alcaldes y presidentes de comunidades autónomas" como el catalán Salvador Illa que están diciendo "lo contrario" respecto a quienes reclaman un adelanto de las elecciones generales, por lo que ha abogado por "esperar".

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"Somos críticos con nosotros mismos", ha aseverado la portavoz socialista antes de remarcar que "hace un año" que el PSOE ya tomó "medidas" y apartó "a la gente que no responde a los valores que representa" el partido, así como ha puesto de relieve que "se están implementando las medidas" ya adoptadas en el seno del Comité Federal, y por ahora se va a "seguir con el calendario establecido", según ha zanjado Montse Mínguez.