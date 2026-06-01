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Fiscalía mantiene la acusación de agresión sexual al expresidente de Les Corts Valencianes

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Alicante, 1 jun (EFE).- Las acusaciones y la fiscalía han mantenido este lunes que el expresidente de Les Corts Valencianes y de la Diputación de Alicante Julio de España, del PP, cometió en su condición de médico especialista en digestivo un delito de agresión sexual y dos de trato degradante a dos pacientes, y han pedido por ello ocho años de prisión.

El juicio contra De España en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha quedado hoy visto para sentencia tras los alegatos finales de las partes, donde la defensa ha solicitado la libre absolución.

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La fiscalía y las acusaciones de las dos pacientes han coincidido en que no hubo un acto médico, sino una agresión sexual y piden la cárcel, así como la inhabilitación especial, medidas de libertad vigilada e indemnización para las víctimas.

Los letrados de las pacientes han recalcado que “las maniobras realizadas no correspondían a ningún criterio médico, sino a un ánimo libidinoso del acusado” a través de "un paripé para dar rienda suelta a sus impulsos sexuales".

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La abogada de una de las víctimas ha señalado que el expolítico popular llegó a decirle "ponte a cuatro patas como si estuvieras castigada", y la letrada de la otra ha insistido en que "su representada acudió por una intolerancia alimentaria y el expresidente le practicó un tacto rectal, así como tocamientos vaginales sin su consentimiento".

En cambio, la abogada de Julio de España ha señalado que los tres informes de parte de peritos señalan que “el tacto rectal es una técnica vigente, inocua y eficaz, y no prohibida en los protocolos médicos” y ha añadido que la ley no exige un consentimiento informado por escrito, sino solo verbal para exploraciones básicas.

Sobre los tocamientos vaginales, la representación del expresidente los ha negado y ha puesto en entredicho la veracidad de los testimonios de las víctimas, porque "no denunciaron en el momento ni le indicaron al doctor que se sentían incómodas, ni tampoco mostraron signos de estrés". EFE

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