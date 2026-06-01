Jaime Fernández: “Tenemos el rival más difícil posible”

Santa Cruz de Tenerife, 1 jun (EFE).- La Laguna Tenerife afronta este martes el primer duelo de los cuartos de final de Liga Endesa ante el Real Madrid, que según ha declarado el jugador Jaime Fernández es “el rival más difícil posible”.

Tras caer el pasado fin de semana ante el Bilbao Basket (82-87), el club aurinegro ha finalizado la temporada regular en la octava plaza y por lo tanto, se cruza con el campeón de la liga y subcampeón de la Euroliga, el conjunto blanco.

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“Hemos jugado tres partidos contra ellos este año y competimos bastante bien, cualquiera de los dos equipos se podía haber llevado la victoria”, ha comentado el escolta.

El último precedente entre ambos es favorable el cuadro isleño, que se impuso en el Movistar Arena por 90 a 95 en un gran partido de Marcelinho Huertas (25 puntos) y Patty Mills (18 puntos).

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Sin embargo, el Real Madrid sale victorioso en el balance ya que se impuso en la ida liguera y en las semifinales de la Supercopa Endesa, en ambos por la mínima (70-71 y 72-71, respectivamente).

Fernández ha advertido que en este tipo de escenarios el Real Madrid “tiene una marcha más” y es por ello que el Canarias debe estar “preparado”.

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“Nosotros también tenemos nuestras armas y jugadores con mucha experiencia, estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos”, ha dicho.

El exterior español ha añadido que la clave del partido es “poder competir y una vez estemos ahí, intentar llevarnos el triunfo”.

La Laguna Tenerife debe estar “excelente en todas las facetas del juego” para poder hacer frente a una plantilla que cuenta en sus filas con el MVP de la temporada, Mario Hezonja.

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Otros nombres como los argentinos Facundo Campazzo y Gaby Deck y el dominicano Andrés Feliz o el canadiense Trey Lyles completan una plantilla que se quedó a las puertas de levantar el título continental.

El Real Madrid seguirá lamentando la ausencia del pívot Edy Tavares, si bien, el conjunto aurinegro también notará las bajas de Gio Shermadini y de Bruno Fitipaldo.

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Pese a la entidad del rival, Fernández ha insistido en que el grupo está “muy contento” por volver a estar en la pelea por el título de Liga Endesa y que es “un orgullo” volver a estar entre los mejores de la competición doméstica. EFE

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