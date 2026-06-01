PP y Vox siguen negociando para intentar anunciar en días su acuerdo para Castilla y León

Valladolid/Madrid, 1 jun (EFE).- Representantes del PP y de Vox han reconocido este lunes que están ultimando los puntos que incluirán en su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León, hasta el punto de que hablan de días o incluso horas para su anuncio.

Según han explicado a EFE fuentes parlamentarias y de los partidos, a falta de que se culminen esas conversaciones, en su última fase, las Cortes de Castilla y León podrían acoger la sesión de investidura la próxima semana, con la fecha del 10 de junio como la 'reservada' en el Parlamento autonómico, aunque sin descartar alguna fecha anterior o posterior.

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Se da la circunstancia de que las reuniones de la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces se convocan los jueves, por lo que el previsible acuerdo de gobierno tendría que anunciarse antes de ese momento, para que pudiera ser incluido en el orden del día y llevar la investidura a la próxima semana.

El primero en hablar de la marcha de las conversaciones ha sido el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien en una entrevista en Telecinco ha afirmado que se está "ultimando" el pacto con Vox en Castilla y León, que volvería a convertir en presidente a Alfonso Fernández Mañueco (PP).

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Feijóo ha precisado que, de momento, Mañueco no le ha confirmado que se haya cerrado el pacto, pero sí que "se está ultimando el acuerdo esta mañana".

Horas más tarde, preguntado por el mismo asunto, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que aún faltan "flecos", pero ha confiado en que se pueda cerrar "en las próximas horas o los próximos días".

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"A día de hoy y en estos momentos no está cerrado", ha recalcado Garriga en una rueda de prensa, en la que ha apuntado que las negociaciones avanzan adecuadamente y están cerca de llegar a un acuerdo que puedan anunciar "lo antes posible" sus compañeros en Castilla y León.

Ha insistido en que aún hay margen para negociar un gobierno con "capacidad presupuestaria y competencial" necesaria para impulsar un cambio en las políticas de la Junta y ha incidido en "cada minuto que pasa, son días y horas" en que no están centrados en propiciar ese cambio.

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Menos concreto ha sido el portavoz del PP, Borja Sémper, quien ha reconocido que no tenía ni "la más remota idea" sobre los avances en esta negociación, aunque sí ha reconocido que el viernes estuvo en Valladolid con Mañueco, en el Mundial de Rugby-7, y estaba "muy relajado y muy contento", recibiendo muestras de cariño de los asistentes.

Se ha limitado a remitir al PP de Castilla y León y a que cree que podrán ofrecer un "gobierno estable en breve".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha calificado de "felonía" el posible acuerdo de gobierno entre PP y Vox en esta comunidad, donde en su opinión se produce una "venta" de los intereses de la ciudadanía a cambio de un "reparto de sillones".

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En una rueda de prensa convocada en Soria para analizar la puesta en marcha de las dinámicas internas del PSOE de cara a las elecciones municipales de 2027, Martínez ha reclamado "luz y taquígrafos" en la última fase de la negociación entre PP y Vox, a los que ha criticado que pase el tiempo y el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, lleve sin rendir cuentas seis meses.EFE

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