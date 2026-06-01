El Real Madrid inicia camino de no retorno en busca del tercer título liguero consecutivo

Madrid, 1 jun (EFE).- El Real Madrid, campeón de la fase regular de la Liga Endesa con un balance de 26 victorias y 8 derrotas, comienza ante el La Laguna Tenerife en una eliminatoria al mejor de tres partidos con factor cancha a su favor, el camino que espera le lleve hasta su tercer título consecutivo.

Después de una temporada en la que el equipo que dirige Sergio Scariolo desde verano ha disputado las tres finales posibles y perdido todas ellas; ante el Valencia Basket en la Supercopa de España, ante el Baskonia en la Copa del Rey y ante el Olympiacos en la Euroliga; esta es la última bala para evitar acabar con algún trofeo.

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Por todo ello se encuentra ante un momento trascendente que no afronta en la mejor situación posible, principalmente debido a las bajas de sus dos pívots, el caboverdiano Walter Tavares y el ucraniano Alex Len, y de uno de los jugadores llamado a servir como recurso en su ausencia, el internacional español Usman Garuba.

De todos ellos solo hay esperanzas en que en algún momento de los playoffs pueda sumarse Len y es por ello que el club se ha visto obligado a lanzarse al mercado a por recambios, incorporando al turco Ömer Yurtseven desde el baloncesto estadounidense y al maliense Mady Sissoko desde el Pallacanestro Trieste. El primero ya ha debutado y el anuncio de la incorporación del segundo se ha anunciado este lunes.

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Es el mismo día en el que se ha sabido, además, que el plantel cuenta entre sus filas con el MVP de la Liga Endesa ya que el importante reconocimiento esta temporada ha recaído en el alero croata Mario Hezonja, por cuyas manos pasarán muchas de las opciones del bando madridista de salir campeón.

Su liderazgo será además importante para reactivar a un equipo tocado en lo anímico por la derrota en la final de la máxima competición europea y que en las últimas jornadas ligueras, ya con el primer puesto asegurado, ha bajado sus prestaciones hasta el punto de haber cosechado cinco derrotas seguidas, tres de ellas en casa.

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Recuperar el ambiente de fortín en el Movistar Arena parece pues una de las claves ante uno de los pocos conjuntos que ha sido capaz de ganar allí este curso, por 90-95, devolviendo al Real Madrid la victoria que este logró en tierras canarias. En lo que respecta a los precedentes entre ambos en cuartos de final solo hay uno, en la 2017-2018, y aquella serie la ganó el conjunto blanco por 2-0. EFE