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La Fiscalía pide 25 años de cárcel al acusado de asesinar a su pareja en Cornellà en 2023

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Barcelona, 1 jun (EFE).- La Fiscalía pide 25 años de prisión para un hombre acusado de asesinar a su pareja en junio de 2023 en Cornellà de Llobregat (Barcelona), en el domicilio donde vivían junto a su hijo menor de edad, que entonces tenía 2 años.

En el juicio, que ha empezado este lunes en la Sala del Jurado Popular de la Audiencia de Barcelona, el Ministerio Fiscal ha expuesto que el hombre mató a quien fuera su pareja en aquel entonces mediante diez cuchilladas, "siendo consciente del grave riesgo" de su acción.

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Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el hombre atacó durante la madrugada del 11 de junio de aquel año a la madre de su hijo "de manera súbita, estando esta desarmada, de forma inesperada y anulando las posibilidades de defensa" de la mujer.

Además, sostiene que el hombre le provocó "multitud de heridas, todas ellas en vida y en su mayoría innecesarias" para matarla, en un acto en el que le produjo "un extraordinario y gratuito sufrimiento".

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Asimismo, la fiscal ha hecho hincapié en el control que tenía el hombre sobre su pareja y ha destacado que la mujer había sufrido algún episodio de violencia previo.

En el mismo escrito, la Fiscalía explica que el acusado obligaba a la mujer a caminar por la calle "sin mirar a nadie" y "sin poder utilizar el móvil".

El hombre, que se encuentra en prisión preventiva desde que fue detenido, el mismo día en que tuvo lugar el crimen, tenía un carácter "dominante, posesivo y celoso" y sentía un "absoluto" desprecio a la condición de mujer de su pareja, quien según la Fiscalía se encontraba durmiendo en el momento de los hechos y no esperaba el ataque.

La Fiscalía solicita una agravante de género y parentesco en el delito de asesinato y, además, acusa al hombre de dos delitos leves de lesiones, que habría causado a una sobrina de la víctima y a su hermana, quienes, junto a otra sobrina, habrían intentado interceptarle después de cometer el crimen.

Precisamente, el Ministerio Público pide que el acusado pague, en concepto de responsabilidad civil, 400.000 euros a su hijo, 90.000 euros a la hermana de la víctima y 50.000 euros a cada una de las dos sobrinas.

La Fiscalía también exige imponer al sospechoso cinco años de libertad vigilada una vez haya cumplido la pena privativa de libertad, así como la privación de la patria potestad de su hijo.

Por su parte, la defensa del hombre ha explicado que, según su versión, el acusado habría cometido un homicidio y ha negado que tuviera una actitud machista con la víctima: "Tenían una relación normal", ha asegurado la abogada defensora.

Además, la defensa ha remarcado que el acusado no recuerda el momento de discusión que habría tenido lugar antes de que la matase y que este tenía anuladas sus capacidades cognitivas y volitivas, ya que había consumido cocaína antes de matar a su pareja.

Asimismo, la defensa solicita una atenuante de responsabilidad por la colaboración de su cliente en la investigación y por del consumo de alcohol y drogas.

El juicio se alargará hasta la semana que viene. EFE

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