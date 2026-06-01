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Fallece Raúl Guerrón, integrante de la primera generación mundialista de Ecuador en 2002

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Guayaquil (Ecuador), 1 jun (EFE).- El ecuatoriano Raúl Guerrón, defensa izquierdo de la primera generación de mundialistas de Ecuador en Corea del Sur y Japón 2002, murió este lunes como consecuencia de una delicada enfermedad a los 49 años, según lamentaron los clubes en los que militó, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y otras instituciones deportivas locales.

"La Federación Ecuatoriana de Fútbol lamenta con profundo pesar el sensible fallecimiento de Raúl Guerrón, mundialista con nuestra selección en la Copa del Mundial de FIFA Corea-Japón 2002 y gloria del fútbol ecuatoriano que se destacó en varios clubes de nuestro país", expresó la FEF en sus redes sociales.

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Guerrón formó parte de la selección dirigida por el entrenador colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez que alcanzó la histórica clasificación al Mundial de 2002.

En ese torneo fue titular en el primer triunfo de Ecuador por 1-0 contra Croacia, y también en las derrotas por 2-0 ante Italia y por 2-1 frente a México.

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También militó en los clubes locales Deportivo Quito, Barcelona y Universidad Católica. Su sello personal fue saber defender con fuerza, vehemencia y rematar con mucha potencia, lo que le valió para meter 18 goles en la primera división.

Con la selección no logró ningún tanto, pero se caracterizó por defender con orden.

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) también lamentó en la red social X el fallecimiento del exjugador.

El Viceministerio del Deporte se unió también a las notas de pesar por el deceso del deportista y envió "un abrazo a sus hermanos también futbolistas, Joffre y Hugo Guerrón".

Su primer equipo profesional, el Deportivo Quito, señaló en su red social X: "Con el corazón hecho pedazos, por el sensible fallecimiento de una ex gloria de la institución y de la selección nacional. Todo nuestro cariño y apoyo a sus familiares y allegados y en su honor guardaremos silencio todo este día".

Entretanto, el Barcelona lamentó "con profundo pesar la muerte del exfutbolista de nuestro club. Quienes formamos parte de la institución expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos, y nos solidarizamos con su dolor en este difícil momento".

La asambleísta nacional Annabella Azín de Noboa, madre del actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló: "Hoy el fútbol ecuatoriano despide a uno de sus grandes. Raúl Guerrón llevó con orgullo los colores de nuestra selección y dejó una huella imborrable en la historia deportiva del país".

Su excompañero de selección, el portero José Francisco Cevallos, publicó: "Se nos fue Raúl Guerron. Nuestro compañero y amigo de la Selección mundialista. Te vamos a extrañar Raúl por tus ocurrencias y don de persona. Paz en su tumba. Vuela alto Raúl". EFE

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EFE

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