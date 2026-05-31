Víctor Muñoz continúa su sueño

Pamplona, 31 may (EFE).- El atacante de Osasuna Víctor Muñoz se ha incorporado este domingo a la disciplina de la selección dirigida por Luis de la Fuente, culminando una temporada de irrupción meteórica que le coloca a las puertas de disputar un Mundial en su primer año en Primera División.

El fútbol, en contadas ocasiones, acelera sus tiempos hasta límites insospechados. Es el caso de Víctor Muñoz, quien desde hoy forma parte de la concentración de la selección española con la vista puesta en el gran sueño: disputar un Mundial en su temporada de debut en la élite, una hazaña reservada para muy pocos jugadores.

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Su explosión con Osasuna no pasó inadvertida. Con 6 goles y 2 asistencias en su estreno en Primera División, Muñoz se convirtió en una de las sensaciones del campeonato. Ese rendimiento le abrió las puertas de la selección el pasado mes de marzo, en una convocatoria que terminó de consolidar su candidatura.

No solo debutó, sino que además vio portería ante Serbia, un gol que sirvió para disipar cualquier duda que pudiera tener Luis de la Fuente sobre su preparación para el máximo nivel internacional.

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El camino, sin embargo, no ha estado exento de obstáculos. Una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda frenó su progresión en el tramo final de la temporada. Aun así, el extremo forzó su presencia en el decisivo encuentro ante el Espanyol, con el descenso en juego, evidenciando su compromiso. No pudo participar en la última jornada frente al Getafe, pero ha llegado a tiempo para reincorporarse y volver a centrarse en el objetivo más ambicioso de su carrera.

En la lucha por un puesto, Muñoz tendrá competencia de alto nivel. Nico Williams, pese a un curso marcado por las lesiones, y Yeremy Pino parten como alternativas naturales en el extremo izquierdo. Sin embargo, el jugador de Osasuna cuenta con un factor diferencial: su polivalencia. Capaz de desempeñarse en cualquier posición del frente de ataque, su versatilidad le convierte en una pieza especialmente valiosa en los planes del seleccionador.

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Así, Víctor Muñoz inicia hoy una nueva etapa, quizá la más ilusionante de su todavía incipiente carrera. De revelación en Primera a candidato mundialista en cuestión de meses. Un salto vertiginoso que ya forma parte de esas historias poco comunes que el fútbol, de vez en cuando, regala. EFE

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