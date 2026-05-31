Pickel: "Hubiera deseado tener más minutos, sentía que me los merecía"

Barcelona, 31 may (EFE).- El centrocampista congoleño Charles Pickel se ha despedido este domingo del Espanyol y ha confesado que, pese que la "gratitud" es el sentimiento que "predomina" tras su etapa como blanquiazul, "quizá a veces hubiera deseado tener más minutos de juego y sentía que me los merecía".

Pickel, de 29 años, estaba cedido en la entidad periquita por el Cremonese italiano para la temporada 2025-26 y el club catalán oficializó el viernes su marcha. Como blanquiazul, el medio ha disputado 26 partidos entre todas las competiciones, seis de ellos como titular.

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El futbolista, a través de las redes sociales, ha insistido en que desea centrarse "en todo lo positivo" que ha vivido en el cuadro catalán durante este curso. "Este club y esta ciudad me han dado mucho más que simples recuerdos deportivos. Aquí he encontrado amigos para toda la vida", ha comentado.

Pickel ha añadido que se siente muy cómo en Barcelona: "He conocido un lugar en el que me imagino viviendo, tarde o temprano, junto a mi familia. Por eso siempre estaré agradecido". El jugador ha aplaudido el compromiso de sus seres queridos, especialmente a su mujer e hijos, que le han acompañado esta temporada. EFE

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