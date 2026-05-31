Victoria del español Brian Uriarte en Moto3 en el Gran Premio de Italia

Redacción deportes, 31 may (EFE).- El español Brian Uriarte (KTM) ha logrado la victoria en el Gran Premio de Italia de Moto3, que se ha disputado en el circuito de Mugello, por delante del español Álvaro Carpe (KTM) y del malasio Hakim Danish (KTM). EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Condenan a una pareja por tener en "semiesclavitud" a trabajadores extranjeros en España
Fallece un corredor de 28 años en la media maratón 'Ruta de la Reconquista' de Asturias
El PSOE quiere que el Congreso apoye la labor de la OMS y la Corte Penal Internacional frente a Donald Trump
Pickel: "Hubiera deseado tener más minutos, sentía que me los merecía"
Unos 6.000 policías, desplegados hoy en los festejos del PSG junto a la Torre Eiffel
MÁS NOTICIAS