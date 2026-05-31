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Victoria del español Brian Uriarte en Moto3 en el Gran Premio de Italia

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Redacción deportes, 31 may (EFE).- El español Brian Uriarte (KTM) ha logrado la victoria en el Gran Premio de Italia de Moto3, que se ha disputado en el circuito de Mugello, por delante del español Álvaro Carpe (KTM) y del malasio Hakim Danish (KTM). EFE

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