Fallece un corredor de 28 años en la media maratón 'Ruta de la Reconquista' de Asturias

Oviedo, 31 may (EFE).- Un corredor de 28 años que participaba en la media maratón 'Ruta de la Reconquista', en la localidad asturiana de Cangas de Onís, falleció ayer, sábado, durante la celebración de la prueba, una pérdida "profundamente dolorosa que conmueve a toda la comunidad atlética asturiana", ha asegurado la Federación de Atletismo del Principado de Asturias.

La federación y la organización de la cita deportiva han señalado, en un comunicado en redes sociales, que son "momentos de enorme tristeza" y han trasladado su "sinceras condolencias, afecto y cercanía" a todas las personas que compartieron con el corredor "su pasión por el deporte y, en particular, por el atletismo".

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Han apuntado que, "desde el primer instante, se activaron todos los protocolos de asistencia previstos para este tipo de situaciones", interviniendo de "manera inmediata los servicios sanitarios presentes en el eventos, así como los equipos de emergencia movilizados".

A pesar "de todos los esfuerzos realizados", por los profesionales, han añadido, "no fue posible evitar este trágico desenlace".

Según han manifestado, la media maratón 'Ruta de la Reconquista' es una prueba que cada año reúne a "centenares de personas unidas por los valores del deporte, el compañerismo, la superación y el respeto". EFE

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