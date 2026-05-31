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El PSOE quiere que el Congreso apoye la labor de la OMS y la Corte Penal Internacional frente a Donald Trump

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El PSOE quiere Congreso respalde la labor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Corte Penal Internacional (CPI) como parte de una iniciativa para defender el multilateralismo y los organismos internacionales ante su "debilitamiento" por las actuaciones unilaterales que viene impulsando el presidente de Estados Unidos, Donald Trmp.

Así consta en una proposición no de ley (PNL) registrada para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, en la que se insta al Gobierno a redoblar los esfuerzos diplomáticos y económicos para impulsar el fortalecimiento de los organismos internacionales y el multilateralismo frente a quienes apuestan por la unilateralidad.

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La iniciativa reconoce el papel "esencial" de la OMS en la prevención, coordinación y respuesta ante crisis sanitarias globales, "en un mundo sin fronteras, conectado y expuesto a riesgos compartidos". Para ello, insta a la comunidad internacional a garantizar una financiación suficiente, estable y previsible del organismo.

A su juicio, la pandemia de la Covid evidenció que los riesgos globales requieren respuestas globales. En este contexto, defiende que la OMS sigue siendo una pieza esencial de coordinación, vigilancia epidemiológica, asistencia técnica e investigación. La iniciativa cita también el reciente brote de hantavirus en un crucero internacional por el Atlántico y recuerda que en 2026, según datos internos de la OMS, hubo que responder a 36 emergencias sanitarias, incluidas 14 emergencias de grado 3, que requieren el máximo nivel de respuesta organizativa.

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DEFENDER A LA OMC ANTE LAS GUERRAS ARANCELARIAS

La proposición no de ley, recogida por Europa Press, también reclama reformular el papel de la OMC ante "el papel amenazante de una guerra comercial basada en aranceles", defendiendo un sistema comercial internacional abierto, justo, previsible y basado en reglas. Así piden que los dirigentes de este organismo un papel "más activo" frente a dichas políticas, tanto en la prevención de escaladas arancelarias como en la mediación entre estados y en la defensa de los países más vulnerables.

El PSOE advierte de una "creciente erosión" del orden internacional basado en reglas y señala que las políticas arancelarias han tensionado gravemente el sistema comercial internacional. En concreto, cita que la OMC advirtió en abril de 2025 de que la escalada comercial entre Estados Unidos y China podía reducir hasta un 80% el comercio de mercancías entre ambas economías y que una división de la economía mundial en bloques podría reducir el PIB real mundial a largo plazo en 1un 7%.

Asimismo, el Grupo Socialista pide apostar por la CPI como "instrumento imprescindible" de lucha contra la impunidad, de defensa del Derecho Internacional y de protección de las víctimas. Reclama promover que en el futuro puedan ser investigados y juzgados los responsables de los crímenes más graves, de forma que ningún delito contra el orden internacional pueda quedar impune.

CONFLICTOS ARMADOS, CRISIS HUMANITARIAS Y TENSIONES COMERCIALES

En la exposición de motivos de la PNL, el PSOE advierte de que el mundo atraviesa "un momento de profunda inestabilidad internacional", marcado por la multiplicación de conflictos armados, crisis humanitarias, tensiones comerciales, riesgos sanitarios globales y ataques al Derecho Internacional.

Según recoge el texto, ningún Estado, "por poderoso que sea", puede afrontar en solitario los grandes desafíos actuales. En este sentido, cita al Comité Internacional de la Cruz Roja para señalar que el número de conflictos armados alcanzó alrededor de 130 en 2025, más del doble que quince años antes, y que más de veinte conflictos se prolongan ya desde hace más de dos décadas.

Para el PSOE, esta realidad confirma que la paz, la seguridad internacional y la protección de la población civil dependen de la capacidad de la comunidad internacional para reforzar sus mecanismos comunes de prevención, mediación, cooperación y rendición de cuentas.

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EuropaPress

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