Toluca vence a Tigres en penaltis y es campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf

Toluca (México), 30 may (EFE).- Toluca, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, conquistó este sábado la Copa de Campeones de la Concacaf tras superar a Tigres en una tanda de penaltis por 6-5 luego de empatar sin goles en tiempo reglamentario y 1-1 en el alargue del partido jugado en el estadio Nemesio Díez.

Fue el tercer título en la historia de este certamen para Toluca.

El equipo local se fue adelante con un gol de Jorge Díaz en el minuto 104, pero en el 114 dejó todo igual el brasileño Joaquim.

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En un duelo de intensa lucha en medio campo Toluca amenazó en los primeros 45 minutos en un balón que recuperó el brasileño Helinho, quien remató bombeado para intentar sorprender al argentino Nahuel Guzmán, quien recorrió y atajó el balón.

En el segundo tiempo el francés André Pierre-Gignac se perdió la mejor opción de los felinos en un remate a dos metros de portería que estrelló en el pie del guardameta por lo que el juego se fue a tiempos extras.

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En el primer tiempo del agregado Toluca anotó al 104 con disparo dentro del área de Díaz, que superó a Nahuel para el 1-0.

Los felinos empataron en el segundo tiempo extra, al 114, vía un remate de cabeza de Joaquim para enviar el juego a penaltis.

En los disparos desde los 11 pasos Toluca venció 6-5 con tantos de Pável Pérez, Santiago Simón, del uruguayo Federico Pereira, Jorge Díaz, Sebastián Córdova y Fernando Arce. El guardameta Luis García atajó dos penaltis.

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Por Tigres convirtieron André Pierre-Gignac, los argentinos Juan Brunetta y Ángel Correa, Diego Lainez y el brasileño Rómulo Zwarg. Fallaron el uruguayo Fernando Gorriarán y Juan Purata.

- Ficha técnica:

1. Toluca: Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Everardo López (Mauricio Isaís, m.91), Federico Pereira; Franco Romero, Marcel Ruiz (Fernando Arce, m.52), Jesús Angulo (Pável Pérez, m.69), Nicolás Castro (Diego Barbosa, m.88); Helinho (Jorge Díaz, m.88), Paulinho (Sebastián Córdova, m.100).

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Entrenador: Antonio Mohamed.

1. Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza (Juan Purata, m.108), Rómulo Zwarg, Joaquim, Vladimir Loroña (Marco Farfán, m.68); César Araujo (Diego Sánchez, m.78), Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera (Marcelo Flores, m.63) (André Pierre-Gignac, m.78), Ángel Correa; Diego Lainez, Rodrigo Aguirre (Juan Brunetta, m.68).

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Entrenador. Guido Pizarro.

Goles: 1-0, m.104: Jorge Díaz. 1-1, m.114: Joaquim.

Penaltis (6-5): Toluca, Pérez, Simón, Pereira, Díaz, Córdova y Arce, falló Romero. Tigres, Gignac, Brunetta, Correa, Lainez y Zwarg. Fallaron Gorriarán y Purata.

Árbitro: Ismail Elfath, de Estados Unidos. Amonestó a Everardo López y Mauricio Isaís por Toluca y a Diego Lainez y a Nahuel Guzmán por Tigres.

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Incidencias: Partido de la final de la Copa de Campeones de la Concacaf jugado en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, situado a poco más de 2.600 metros sobre el nivel del mar. EFE

(fotos)