Espana agencias

Primavera Sound 2026 se prepara para la música de The Cure, Doja Cat, Gorillaz y Bad Gyal

Guardar
Google icon

Guillermo Cabellos

Barcelona, 31 may (EFE).- El festival Primavera Sound se prepara para abrir las puertas de su 24ª edición, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona, con un cartel que mezcla clásicos imprescindibles como The Cure, Gorillaz o Massive Attack con las texturas novedosas de Doja Cat, Addison Rae y Kneecap y el talento local de Bad Gyal, Guitarricadelafuente y Rusowsky.

PUBLICIDAD

El ciclo comenzará el miércoles 3 de junio con una jornada de acceso gratuito, para la que ya no quedan entradas, protagonizada por el valenciano Guitarricadelafuente, los británicos Wet Leg y Yard Act y la catalana Ouineta.

Tras esto, tres días de música invocarán más de 240 actuaciones en el Parc del Fòrum y otros 91 conciertos en distintas salas de Barcelona en el marco del Primavera a la Ciutat, con shows los días 1, 2, 3 y 7 de junio en Sala Apolo, La (2) de Apolo, Razzmatazz, Paral·lel 62, La Nau, LAUT y Enfants.

PUBLICIDAD

Con todo vendido desde el 11 de febrero, el primer gran nombre que pisará la costa barcelonesa será Doja Cat con su pop con aroma a R&B, quien actuará el viernes justo antes que Bad Gyal, de regreso en casa con la única actuación en un festival de la gira mundial 'Más Cara'.

También dentro del amplio registro que permite el pop, desfilarán por el Primavera Sound Ethel Cain y su inclinación gótica, la preceptiva Addison Rae, el acento country de Role Model o la siempre bailable PinkPantheress.

Si el cartel del año pasado estaba tomado por el triunvirato de divas Charli xcx, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, la programación de esta edición cuenta con un puñado de nombres más atractivos para un público algo más veterano, gracias a la presencia de The Cure y sus dos horas y media de show, la virtualidad de Gorillaz, los sintetizadores de The xx, la contundencia de Massive Attack, el shoegaze de My Bloody Valentine y el rock lo-fi de Mac DeMarco.

Como es costumbre, el festival es también escaparate de propuestas más minoritarias, siempre sospechosas de ser el próximo gran bombazo internacional, un apartado en el que podríamos citar a Kneecap, Geese, Oklou, Men I Trust, Smerz o TV Girl.

En lo nacional, generalmente arrinconados en horarios poco saludables y escenarios esquinados, sobresalen los proyectos de Rusowsky, Ralphie Choo, Barry B, .bd., Rojuu, Renaldo & Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática, Depresión Sonora, Jimena Amarillo, Las Petunias, Dharmacide o Ven’nus.

Según explican a EFE fuentes del festival, esta edición del Primavera Sound apenas cuenta con novedades en su disposición y organización, algo que achacan a que han encontrado un formato en el que se sienten "cómodos" y "funciona muy bien".

De hecho, el gran cambio respecto al año pasado es la recuperación del Auditori del Fòrum, únicamente abandonado en 2025 por incompatibilidades de calendario.

En cuanto al público, las previsiones son que 70.000 personas llenen el Fòrum cada uno de los tres días grandes, a los que se sumarán los 30.000 asistentes a la jornada inaugural y otros 30.000 en la clausura electrónica del domingo.

Desde la organización también esperan que este 2026 tenga una mayor presencia de público nacional, ya que en la edición pasada hasta un 60% de los asistentes eran extranjeros, aunque también adelantan que pasearán por el Parc del Fòrum personas de 145 países distintos, mientras que las bandas procederán de 37 estados diferentes. EFE

gcm/rg/jlp

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenan a una pareja por tener en "semiesclavitud" a trabajadores extranjeros en España

Infobae

Fallece un corredor de 28 años en la media maratón 'Ruta de la Reconquista' de Asturias

Infobae

Victoria del español Brian Uriarte en Moto3 en el Gran Premio de Italia

Infobae

El PSOE quiere que el Congreso apoye la labor de la OMS y la Corte Penal Internacional frente a Donald Trump

El PSOE quiere que el Congreso apoye la labor de la OMS y la Corte Penal Internacional frente a Donald Trump

Pickel: "Hubiera deseado tener más minutos, sentía que me los merecía"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un terremoto del año 1504 sigue provocando riesgos de estabilidad en el Parador sevillano de Carmona: 729.000 euros para obras de urgencia

Un terremoto del año 1504 sigue provocando riesgos de estabilidad en el Parador sevillano de Carmona: 729.000 euros para obras de urgencia

Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones

El acuerdo de Reino Unido para desarrollar un proyecto de drones submarinos: colaborará con Estados Unidos y Australia para “pisar el acelerador”

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

¿Te pueden multar si no estás conduciendo? Un juzgado elimina una multa de 200 euros por una ITV caducada porque el coche estaba estacionado

ECONOMÍA

China y Estados Unidos ya pelean por la energía del futuro

China y Estados Unidos ya pelean por la energía del futuro

España perdería 15 millones de personas en edad de trabajar de aquí a 2070 si dejan de llegar migrantes

El 43% de los hogares vive en un edificio construido antes de 1981: casas antiguas, sin eficiencia energética y más expuestas a las condiciones climáticas extremas

Jubilaciones más tardías, menos brecha de género y pensiones más altas: así será España en 2070 con 19 millones de pensionistas

La dependencia española de minerales críticos sitúa a China como el principal socio comercial, un rol con un fuerte poder sobre la economía local

DEPORTES

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino

Luis Enrique subraya la ambición del PSG: “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando”

París se queda sin reyes: con Sinner, Djokovic y Alcaraz fuera, Roland Garros tendrá un nuevo campeón cuatro años después

Luis Enrique corona su obra maestra en los penaltis y gana su segunda Champions contra el Arsenal