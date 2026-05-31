Primavera Sound 2026 se prepara para la música de The Cure, Doja Cat, Gorillaz y Bad Gyal

Guillermo Cabellos

Barcelona, 31 may (EFE).- El festival Primavera Sound se prepara para abrir las puertas de su 24ª edición, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona, con un cartel que mezcla clásicos imprescindibles como The Cure, Gorillaz o Massive Attack con las texturas novedosas de Doja Cat, Addison Rae y Kneecap y el talento local de Bad Gyal, Guitarricadelafuente y Rusowsky.

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El ciclo comenzará el miércoles 3 de junio con una jornada de acceso gratuito, para la que ya no quedan entradas, protagonizada por el valenciano Guitarricadelafuente, los británicos Wet Leg y Yard Act y la catalana Ouineta.

Tras esto, tres días de música invocarán más de 240 actuaciones en el Parc del Fòrum y otros 91 conciertos en distintas salas de Barcelona en el marco del Primavera a la Ciutat, con shows los días 1, 2, 3 y 7 de junio en Sala Apolo, La (2) de Apolo, Razzmatazz, Paral·lel 62, La Nau, LAUT y Enfants.

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Con todo vendido desde el 11 de febrero, el primer gran nombre que pisará la costa barcelonesa será Doja Cat con su pop con aroma a R&B, quien actuará el viernes justo antes que Bad Gyal, de regreso en casa con la única actuación en un festival de la gira mundial 'Más Cara'.

También dentro del amplio registro que permite el pop, desfilarán por el Primavera Sound Ethel Cain y su inclinación gótica, la preceptiva Addison Rae, el acento country de Role Model o la siempre bailable PinkPantheress.

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Si el cartel del año pasado estaba tomado por el triunvirato de divas Charli xcx, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, la programación de esta edición cuenta con un puñado de nombres más atractivos para un público algo más veterano, gracias a la presencia de The Cure y sus dos horas y media de show, la virtualidad de Gorillaz, los sintetizadores de The xx, la contundencia de Massive Attack, el shoegaze de My Bloody Valentine y el rock lo-fi de Mac DeMarco.

Como es costumbre, el festival es también escaparate de propuestas más minoritarias, siempre sospechosas de ser el próximo gran bombazo internacional, un apartado en el que podríamos citar a Kneecap, Geese, Oklou, Men I Trust, Smerz o TV Girl.

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En lo nacional, generalmente arrinconados en horarios poco saludables y escenarios esquinados, sobresalen los proyectos de Rusowsky, Ralphie Choo, Barry B, .bd., Rojuu, Renaldo & Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática, Depresión Sonora, Jimena Amarillo, Las Petunias, Dharmacide o Ven’nus.

Según explican a EFE fuentes del festival, esta edición del Primavera Sound apenas cuenta con novedades en su disposición y organización, algo que achacan a que han encontrado un formato en el que se sienten "cómodos" y "funciona muy bien".

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De hecho, el gran cambio respecto al año pasado es la recuperación del Auditori del Fòrum, únicamente abandonado en 2025 por incompatibilidades de calendario.

En cuanto al público, las previsiones son que 70.000 personas llenen el Fòrum cada uno de los tres días grandes, a los que se sumarán los 30.000 asistentes a la jornada inaugural y otros 30.000 en la clausura electrónica del domingo.

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Desde la organización también esperan que este 2026 tenga una mayor presencia de público nacional, ya que en la edición pasada hasta un 60% de los asistentes eran extranjeros, aunque también adelantan que pasearán por el Parc del Fòrum personas de 145 países distintos, mientras que las bandas procederán de 37 estados diferentes. EFE

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