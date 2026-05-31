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Rescatados 33 migrantes en una patera en el estrecho de Gibraltar

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Cádiz, 31 may (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado en aguas del estrecho de Gibraltar a 33 migrantes subsaharianos, entre ellos dos menores, que viajaban a bordo de una patera a 19 kilómetros (doce millas) de la costa española, han informado este domingo fuentes de este organismo.

El rescate ocurrió ayer por la tarde, después de que un buque mercante alertara a las 16:00 horas al Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa (Cádiz) de que había avistado una patera con 33 personas a bordo.

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Salvamento Marítimo pidió al mercante que no perdiera de vista la embarcación y envió al lugar la embarcación salvamar "Enif".

Sobre las 17:30 esta embarcación rescató a las 33 personas que viajaban a bordo de la patera (30 varones, una mujer y dos menores) y los condujo al puerto de Cádiz, donde recibieron una atención sanitaria antes de que se iniciara el proceso administrativo sobre su entrada irregular en el país. EFE

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