Detenida una mujer por robar al párroco en una iglesia de Nou Barris, en Barcelona

Barcelona, 31 may (EFE).- Una mujer de 26 años ha sido detenida por los Mossos acusada de robar 920 euros al párroco de una iglesia del distrito barcelonés de Nou Barris, dinero que estaba destinado a una excursión con menores.

La Policía catalana informa este domingo en un comunicado de que en el momento de la detención, la mujer llevaba encima además el teléfono móvil de la víctima.

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El caso sucedió sobre las ocho de la noche del pasado 15 de abril, cuando el párroco recibió en su despacho a un hombre y una mujer se presentaron como personas necesitadas.

Entre los dos distrajeron al párroco y lograron que saliera de su despacho, donde el cura guardaba el dinero que se había recaudado en la parroquia para una excursión con niños.

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Agentes de la Unidad de Investigación de Nou Barris lograron finalmente detener a la mujer el pasado 28 de mayo en ese distrito de Barcelona.

La policía mantiene abierta la investigación de este caso, por lo que no descarta nuevas detenciones. EFE