Tres heridos, dos por arma blanca, en una pelea frente a una discoteca en Palencia

Palencia, 31 may (EFE).- Dos hombres y una mujer, de unos 25 años, han resultado heridos, dos de ellos por arma blanca, en una pelea multitudinaria ocurrida en la madrugada de este domingo frente a una discoteca en Palencia.

El suceso ha ocurrido sobre las cinco de la madrugada frente a una discoteca en la calle La Puebla de la capital pàlentina, según las llamadas de alerta recibidas en el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2.

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Los alertantes informaron de que había varias personas heridas, al menos dos de ellas por arma blanca.

Desde la sala del 1-1-2 se avisó a la Policía local de Palencia, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que envió una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

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En el lugar, el personal sanitario atendió a tres personas de unos 25 años, dos hombres que fueron trasladados en UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia y una mujer que fue trasladada al mismo centro asistencial en ambulancia soporte vital básico. EFE

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