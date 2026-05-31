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Pedro Porro se incorpora a la concentración

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Madrid, 31 may (EFE).- El defensa Pedro Porro se incorporó este domingo, un día más después de la citación, a la concentración de la selección española para iniciar la preparación del Mundial en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El lateral derecho del Tottenham Hotspur contó con permiso de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para incorporarse un día después por motivos familiares y formará parte de los jugadores que llevarán a cabo el primer entrenamiento de preparación este domingo, que será gratuito y abierto al público en horario matutino.

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Con Pedro Porro serán 21 de los 26 jugadores convocados para el Mundial los que forman parte de la concentración, a la espera de los que disputaron la final de la Liga de Campeones -David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino con el Arsenal y Fabían Ruiz con el París Saint-Germain- el sábado.

De ellos, está previsto que Mikel Merino se ponga a las órdenes de Luis de la Fuente el 2 de junio, mientras que el resto de jugadores que disputan la final de la ‘Champions’ lo harán un día más tarde.

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Además, Yeremy Pino, quien ganó la Liga Conferencia el miércoles ante el Rayo Vallecano, llegará a Las Rozas el lunes 1 de junio.

Para cubrir sus bajas y reforzar la preparación, Luis de la Fuente llamó a nueve jugadores de apoyo -Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra- que se unieron el sábado en el inicio de la concentración y permanecerán con el equipo hasta el amistoso ante Irak.

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid)

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna). EFE

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EFE

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