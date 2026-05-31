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La alcaldesa de Santander: Después del suceso de El Bocal, todo el mundo quería lapidarme

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Pablo G. Hermida

Santander, 31 may (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), achaca los insultos que recibió en los Campos de Sport de El Sardinero y protestas sobre varios asuntos municipales a la "intoxicación política" de "una oposición resentida". "Después de El Bocal, todo el mundo quería lapidarme en la plaza del Ayuntamiento", asegura.

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Igual repasa en una entrevista con EFE lo que ha supuesto el suceso de El Bocal, en el que el pasado 3 de marzo fallecieron seis jóvenes y una séptima resultó herida tras colapsar una pasarela en la senda costera de la ciudad.

Tras lamentar el dolor que están pasando las familias de las siete víctimas, explica que esta tragedia ha cambiado su forma de actuar y su percepción de "muchos políticos" de Santander y Cantabria. "No lo voy a ocultar, lo saben y lo sé", apunta.

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Así, critica que "no se haya esperado a que la Justicia actúe" y confía en que el tiempo ponga "a cada uno en su sitio".

En aquellos días, afirma, se sintió "muy arropada" pero también "muy abandonada".

La regidora confía en el trabajo de la Justicia y, en relación a posibles responsabilidades del Ayuntamiento, dice que "lo que tenga que ser, será". "Aquí estaremos para afrontarlo. Por supuesto que sí y con todas las consecuencias, pero lo que me da pena es que con todo esto se haya utilizado a siete familias destrozadas para hacer política", agrega.

Este suceso, reconoce, ha llevado al Ayuntamiento a replantearse en qué puede mejorar y a tener "una mayor cautela". "Algo así no puede pasar sin pena ni gloria" y "no nos duelen prendas decir que se actúa de otra manera y somos más precavidos", admite Igual.

Desde el primer momento, recuerda, dijo que la cadena de respuesta "no había dado el servicio que debía", después del aviso de un vecino advirtiendo sobre el estado de la pasarela colapsada que recogió una gestora del 112 y derivó a la Policía Local.

"Tenemos que seguir mejorando todos los días, pero la gran duda que tenemos es por qué tuvo que llegar un vecino a hacer esa llamada. La gran duda es qué se construyó, cómo estaba construido, bajo qué normas o bajo qué expedientes", incide.

A falta de un año para las elecciones municipales, la alcaldesa de Santander prefiere no pensar aún en las urnas, pero sí avanza que su futuro en política pasa por el ámbito local.

"El día que me vaya de alcaldesa, creo que me iré de la política", subraya Igual.

Con 23 años de política municipal a la espalda, nueve de ellos con el bastón de mando, Gema Igual asegura que el puesto que más le gusta y disfruta es el de alcaldesa, consciente de que su mayor fortaleza es "el contacto con la gente". "En otros puestos en política se pierde ese contacto con el ciudadano, que es mi esencia", afirma.

Eso sí, no desvela si optará a la reelección en 2027. "Esas decisiones se tienen perfiladas y se toman cuando es el momento", agrega Igual, quien recuerda que ella fue "alcaldesa por sorpresa", después de que su predecesor, Íñigo de la Serna, asumiera en 2016 el Ministerio de Fomento.

Igual hace un balance positivo de lo que va de legislatura, con avances en grandes proyectos, como el aumento de la oferta vivienda de alquiler asequible, la reordenación ferroviaria, nuevos itinerarios mecánicos o el nuevo contrato del servicio de gestión de residuos y limpieza viaria.

"Importantes logros que, a veces, hay que ponerlos en un papel para ir viéndolos, porque la intoxicación política, en muchas ocasiones, nos puede despistar", apostilla. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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EFE

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