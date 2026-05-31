Feijóo se vuelca en Cataluña para reforzar su partido y aprovechar los recelos que genera el "viacrucis" de Sánchez

El PP de Alberto Núñez Feijóo está decidido a aumentar la implementación de su partido en Cataluña con la vista puesta en las próximas elecciones y considera que puede aprovechar los recelos que genera en el electorado el actual "viacrucis" judicial que espera al PSOE de Pedro Sánchez y a su entorno familiar, según han indicado a Europa Press fuentes del PP catalán y nacional.

En su estrategia para que el PPC gane terreno en Cataluña, 'Génova' tiene fijadas dos citas clave en el calendario este mes: El 2 de junio Feijóo participará en la 41 reunión del Cercle d'Economía, que en esta edición versará sobre la autonomía estratégica europea; y el día 27 se celebrará el congreso del PPC para reelegir a Alejandro Fernández presidente y fijar la hoja de ruta del partido.

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Fuentes del equipo de Feijóo han avanzado que el líder del PP y cargos de la formación van a tener "más presencia" en Cataluña en los próximos meses pero también en el País Vasco. Según argumentan, en ambas autonomías "hay un electorado de centroderecha que no quiere un Gobierno corrompido".

"Hay margen de crecimiento en esas CCAA y una ventana de oportunidad cuando hay un bloque que tiene que desmarcarse ante lo que está ocurriendo", señalan desde 'Génova', en alusión a los casos de corrupción que "asedian" a Pedro Sánchez.

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En la dirección del PP recuerdan además que perdieron escaños en Girona y Lleida por pocos votos y destacan que si hay capacidad de crecer hay que ir a por esos diputados en las próximas elecciones generales, según subrayan las mismas fuentes.

En las generales de julio de 2023, de los 48 escaños en liza, los socialistas lograron 19 en el Congreso mientras que el PP solo obtuvo seis, pese a que subió cuatro con respecto al 2019. Casi un año más tarde, en las autonómicas de mayo de 2024, el PP pasó a ser cuarta fuerza política en el Parlamento de Cataluña al pasar de 3 a 15 escaños --adelantando a Vox, que se mantuvo en 11--, pero aún lejos de las 42 actas del PSC o las 35 de Junts.

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EL MARTES FEIJÓO ESTARÁ CON EL EMPRESARIADO CATALÁN

En 'Génova' sostienen que en la cita junto al empresariado catalán --el Cercle celebra estos encuentros en Barcelona entre el 1 y 3 de junio en el Palau de Congressos-- Feijóo va "a exhibir la España que viene y lo que hará si gobierna", señalan a Europa Press fuentes de su equipo.

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En los últimos meses el líder del Partido Popular ha elegido Cataluña para visibilizar su alternativa y presentar públicamente algunas de sus propuestas en materia de migratoria, de fiscalidad o de vivienda, asuntos que en los que, según el PP, suspende el Gobierno de Salvador Illa.

CONGRESO DEL PPC PARA ACTIVAR LA MAQUINARIA ELECTORAL

La segunda cita importante para el PP en junio será el congreso del PPC, fijado para el día 27, en el que se prevé que el partido reelija como presidente a Alejandro Fernández, una vez que se ha destensado y reconducido su relación con Feijóo. En esa labor han tenido un papel clave Miguel Tellado y Cayetana Álvarez de Toledo, según fuentes 'populares'.

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"Feijóo quiere tener el partido en Cataluña preparado", asegura a Europa Press un miembro del PPC, que destaca que esta comunidad es clave para llegar al Palacio de la Moncloa por el elevado número de diputados que reparte en el Congreso.

Alejandro Fernández ha avanzado que presenta su candidatura a este congreso (el último se celebró en noviembre de 2018) porque quiere que el PPC continúe "creciendo" y "trasladar a la ciudadanía de Cataluña la alternativa que tanto necesita a la izquierda y al nacionalismo".

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"VIACRUCIS" DE SÁNCHEZ

Mientras tanto, el PP nacional ha decidido redoblar la presión sobre los socios de investidura del PSOE para que rompan con Pedro Sánchez ante el goteo de casos judiciales que "asedian" al Gobierno. Feijóo ha denunciado esta semana que apoyen a un Ejecutivo "podrido" e "indecente".

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"Vamos a colectivizar el desgaste", advierten en 'Génova', donde recuerdan el intenso calendario judicial que espera a Sánchez este mes: el juicio a su hermano por su puesto en la Diputación de Badajoz; la audiencia preliminar a la que el juez Peinado ha citado el 9 de junio a Begoña Gómez, esposa del presidente; o la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero los días 17 y 18 tras su imputación por el rescate de Plus Ultra.

Además, destacan que está pendiente de conocer la sentencia del 'caso de las mascarillas' por el que se ha enjuiciado al exministro José Luis Ábalos y que se levante el secreto de sumario del llamado 'caso Leire', después de que el juez haya imputado a la gerente del PSOE y al exnúmero dos del partido Santiago Cerdán. "Que se cuezan en sus autos. Es el momento de la ansiedad del Gobierno", afirman fuentes del equipo de Feijóo.

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Los 'populares' llevarán también su ofensiva contra el Ejecutivo a Cataluña, sobre todo después de que el juez Santiago Pedraz haya pedido al Partido Socialista documentación sobre la campaña de 2024 que aupó a Salvador Illa al Palau de la Generalitat. "Aprovecharemos el viacrucis de Sánchez y el PSOE", añaden fuentes del PPC.

Por lo pronto, el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha afirmado que Illa debe "dar explicaciones sobre las dudas que hay en cuanto a la financiación de la campaña electoral de su partido en el año 2024 y sobre sus conexiones personales con las personas de la trama de corrupción" que existe, presuntamente, en torno al PSOE.