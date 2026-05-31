El Festival de Guitarra de Málaga incluye a David Russell, Yamandú Costa y Daniel Casares

Málaga, 31 may (EFE).- El II Festival Internacional de Guitarra 'Ciudad de Málaga' incluye diez jornadas de conciertos como los de David Russell, premio Grammy al mejor solista instrumental clásico; el del brasileño Yamandú Costa o el de Daniel Casares, que clausurará el certamen con un homenaje a Manuel de Falla.

Las guitarras de grandes músicos del mundo vibrarán en la capital de la Costa del Sol del 3 al 12 de junio en un programa que incluye también clases magistrales y un concurso internacional, todo organizado por la Fundación Mundial de la Guitarra Española y con la dirección artística de Javier García Moreno.

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Málaga, que se presenta como escenario de primer nivel para las guitarra clásica, flamenca y popular, ofrecerá también las actuaciones de Marco Socías, Diego Campagna, Manolo Franco o el Guitar Duo Bulatovic & Nikcevic.

Arranca el 3 de junio en el Teatro Cervantes con el concierto inaugural titulado 'España en aniversario, Falla (1876-1946) - Rodrigo (1901-1999)', con la Orquesta Sinfónica de Málaga, que interpretará el 'Concierto de Aranjuez' y 'El Amor Brujo' bajo la dirección de José Luis López Antón, y la solista Ioanna Kazoglou, ganadora del I Premio de Guitarra 'Ciudad de Málaga' en la anterior edición del festival.

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Se ofrecerán desde recitales de guitarra solista hasta formaciones sinfónicas con la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Sinfónica y el certamen tomará la Alcazaba del 4 y el 7 de junio con cuatro veladas al aire libre en su Patio de los Surtidores.

En ese emblemático espacio Manolo Franco presentará su guitarra flamenca más pura; Guitar Duo Bulatovic & Nikcevic llegará desde Montenegro con su fusión de clásico, flamenco y tradición balcánica; Filippos Manoloudis, ganador del II Premio 'Maestro José Navas' de la pasada edición del festival, ofrecerá su recital y Diego Campagna cerrará esta sección del certamen.

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La Sala Fundación Unicaja María Cristina acogerá del 8 al 11 de junio el ciclo Grandes Maestros: Marco Socías presentará El Alma de la Guitarra Española; el Dúo Palomares-Piastra (violín y guitarra) recorrerá la música iberoamericana, de Falla a Piazzolla; David Russell presentará su recital y Yamandú Costa, virtuoso brasileño de la guitarra de siete cuerdas, navegará entre el choro, la 'bossa nova' y el tango.

El concierto de clausura del 12 de junio en el Auditorio Edgar Neville será un homenaje a Manuel de Falla en su 150 aniversario.

Intervendrá la Filarmónica de Málaga, bajo la dirección del director invitado Juan Paulo Gómez, junto a la guitarra flamenca solista de Daniel Casares, con obras como la suite número 2 del Sombrero de Tres Picos, otras de Cristóbal López de Gándara y la pieza de flamenco sinfónico La Luna de Alejandra, del propio Casares, también compositor.

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Por su parte, David Russell y Marco Socías impartirán clases magistrales entre el 8 y el 10 de junio en el Conservatorio Superior de Música de Málaga.

Russell (Glasgow, 1953) es uno de los guitarristas clásicos más admirados del mundo, conquistó los grandes concursos internacionales y actuó en los principales escenarios de Nueva York, Londres, Tokio o Madrid.

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Socías (Málaga, 1966) es uno de los guitarristas clásicos españoles de mayor trayectoria internacional. Actuó en el Concertgebouw de Ámsterdam, la Philharmonie de Berlín o el Auditorio Nacional de Madrid, ha sido solista con la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, ganó el Premio Infanta Cristina y Le Printemps de la Guitare y es profesor del Centro Superior de Música del País Vasco Musikene. EFE