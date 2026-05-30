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León XIV, el tercer papa que visita España tras Juan Pablo II y Benedicto XVI

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Madrid, 30 may (EFE).- El papa León XIV es el tercer pontífice de la historia que visita España, después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, debido a que tradicionalmente los pontífices no salían del Vaticano.

Juan Pablo II viajó a España un total de cinco veces y suya es la visita más larga, de 10 días en otoño de 1982, mientras que Benedicto XVI estuvo un total de tres veces a nuestro país.

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Por su parte, el papa Francisco nunca visitó España como pontífice, aunque sí lo hizo como sacerdote en 1971, durante su formación jesuítica en Alcalá de Henares (Madrid). Meses antes de su fallecimiento, Francisco expresó su deseo de visitar Canarias por la crisis migratoria.

También Juan XXIII, como cardenal y Patriarca de Venecia, visitó España, pero lo hizo en la segunda quincena de julio de 1954, cuatro años antes de ser elegido Papa.

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El primer viaje del papa san Juan Pablo II a España tuvo lugar los días 31 de octubre al 9 de noviembre de 1982. En estos diez días el Pontífice visitó Ávila, Alba de Tormes, Salamanca, Madrid, Guadalupe, Toledo, Segovia, Sevilla, Granada, Loyola, Javier, Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela.

En el segundo viaje a España, el día 10 de octubre de 1984, Juan Pablo II estuvo unas horas en Zaragoza como primera escala de su viaje a Hispanoamérica.

Los días 19 al 21 de agosto de 1989, Juan Pablo II volvió a España por tercera vez, pero en esta ocasión lo hizo como peregrino. Llegó a Santiago de Compostela, donde presidió la IV Jornada Mundial de la Juventud y de allí se trasladó a Asturias, donde visitó Oviedo, Covadonga, la zona de los lagos y Cangas de Onís.

El cuarto viaje de Juan Pablo II a territorio español tuvo lugar los días 12 al 17 de junio de 1993 para visitar Sevilla, Huelva y Madrid.

Finalmente, dos años antes de su muerte, el octogenario papa Wojtyla realizó la quinta y última visita a España. Tuvo lugar los días 3 y 4 de mayo de 2003 y visitó Madrid, donde canonizó a cinco beatos españoles.

El sucesor de Juan Pablo II, Benedicto XVI, elegido papa el 19 de abril de 2005, visitó por primera vez España un año después de su elección. Lo hizo en visita pastoral a Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006 para presidir el V Encuentro Mundial de las Familias, cita ya programada por su antecesor antes de su muerte.

Benedicto XVI volvió a España los días 6 y 7 de noviembre de 2010 como peregrino de la Fe para visitar Santiago de Compostela, con motivo del Año Santo Jacobeo y Barcelona, para consagrar la catedral de la Sagrada Familia.

El papa Ratzinger visitó por tercera y última vez España del 18 al 21 de agosto de 2011, para presidir en Madrid la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). La capital de España fue la única etapa de su viaje que incluyó una visita al monasterio de El Escorial.

En junio de 2025 el presidente Pedro Sánchez, en conversación telefónica con el recién elegido papa León XIV, le invitó a visitar España.

Meses más tarde, en febrero de 2026, el Vaticano confirmó que León XIV visitará España del 6 al 12 de junio y los destinos serán Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. EFE

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EFE

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