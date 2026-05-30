Tres detenidos por robos con alunizaje en establecimientos de la provincia de Toledo

Toledo, 30 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres personas, de entre 30 y 47 años y con antecedentes por delitos contra el patrimonio, e investiga a una cuarta como cooperadora necesaria por múltiples robos cometidos con el método del alunizaje en establecimientos de la provincia de Toledo.

Según ha informado el instituto armado en nota de prensa, las investigaciones comenzaron en abril, después de que los propietarios de los diferentes establecimientos interpusieran la correspondiente denuncia por los robos sufridos con alunizajes.

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La operación se detonó en dos fases que se llevaron a cabo en las localidades de El Vellón (Madrid) e Illescas (Toledo), los tres detenidos han pasado a disposición judicial y se investiga a otra persona como cooperadora necesaria.

En total se han esclarecido hasta 30 hechos delictivos perpetrados en los municipios toledanos de Illescas, Carranque, El Viso de San Juan y Cedillo del Condado, y en los diferentes robos cometidos llegaron a sustraer bienes valorados en más de 30.000 euros. EFE

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