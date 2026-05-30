El Arsenal gana al descanso con un gol de Havertz (0-1)

Budapest, 30 may (EFE).- Un golazo de Kai Havertz en el minuto 6 da el triunfo al descanso al Arsenal en la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, más dominador, pero sin apenas ocasiones frente al repliegue defensivo del equipo londinense en el Puskas Arena de Budapest.
El PSG ha controlado el 74 por ciento de la posesión por el 26 del Arsenal durante el primer tiempo. EFE
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