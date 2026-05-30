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Australia disputará las semifinales femeninas y masculinas en Valladolid

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Inés Morencia

Valladolid 30 may (EFE).- Australia disputará este domingo las semifinales femeninas y masculinas de las Series Mundiales de Valladolid, tras imponerse en cuartos de final a Francia (21-5) y Kenia (21-0), respectivamente.

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Unos cuartos de final que han deparado como principal sorpresa la paliza recibida por Nueva Zelanda por parte de Fiji, que arrolló a los All Blacks como un auténtico tsunami (40-0), presentando sus mejores credenciales para luchar por el título.

En el caso de la categoría masculina, España cayó ante Sudáfrica por 12-14 a pesar del gran partido realizado, pero un error de manos de Bolinches que habría dejado amarrada la victoria para los "Leones7" se convirtió en el ensayo con transformación que daba el pase a los Blitzboks.

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También el Argentina-Francia terminó con un marcador ajustado (21-19) para los "Pumas7", aunque estos demostraron su neta superioridad y, simplemente, tuvieron que gestionar la renta.

En el caso de las féminas, la semifinal deparará un más que interesante Australia-Nueva Zelanda y un Canadá-Estados Unidos que también se presenta muy igualado, si bien las Black Ferns y las canadienses parten con algo más de favoritismo.

Las australianas ganaron en cuartos a Francia, Canadá a Japón, por un contundente 40-0, Nueva Zelanda pasó por encima de las españolas (33-7) y Estados Unidos se deshizo de Fiji con solvencia (40-12).

Las 'Leonas7' se enfrentarán a Fiji en la lucha por la séptima plaza de las Series Mundiales que ha acogido el estadio José Zorrilla de Valladolid, mientras que el combinado masculino lo hará, por la quinta plaza, ante Nueva Zelanda.

De este modo, se repite el duelo de la parada de Hong Kong, aunque en ese caso la lucha era por la tercera plaza, en la que los españoles hicieron historia al imponerse a la potente selección oceánica. EFE

mim/ism

(foto)

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EFE

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