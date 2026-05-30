José Juan Romero: "Tengo otro año de contrato pero el presidente quiere que renueve"

Ceuta, 30 may (EFE).- El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha comentado este sábado que "tiene otro año de contrato", pese a lo cual se sentará la próxima semana con el presidente de la entidad, Luhay Hamido, porque quiere que amplíe la vinculación con el club.

En la rueda de prensa posterior a la victoria de su equipo sobre el Albacete (1-0), el técnico sevillano ha reconocido que "que es consciente de lo que hay alrededor" de su figura, y ha añadido que en Ceuta le "faltan muy pocas cosas".

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"Lo único cierto es que llevo 220 partidos con este club, hoy hemos conseguido otros tres puntos y hemos terminado una temporada muy feliz en la que considero mi tierra", ha apuntado José Juan Romero, quien ha concretado que llegar a los 61 puntos "es una verdadera barbaridad".

"Tras las tres primeras jornadas -con derrotas ante Sporting, Valladolid y Racing- no nos daban ni un uno por ciento de posibilidades de permanecer y hemos demostrado nuestro ADN, tener un crecimiento bestial y con el paso del tiempo nos daremos cuenta de lo que ha hecho este equipo", ha subrayado.

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Ha destacado la labor de jugadores que abandonaran el club como Youness y Rubén Díez, y ha puntualizando que este último "es uno de los jugadores más grandes, futbolísticamente, que ha tenido este equipo". EFE