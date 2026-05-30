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La final mantiene el 1-1 al descanso de la prórroga

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Budapest, 30 may (EFE).- El empate a uno se mantiene al descanso de la prórroga de la final de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Arsenal, después del 0-1 en el minuto 6 de Kai Havertz para el conjunto inglés y el 1-1 en el 66 de penalti de Ousmane Dembele para el bloque francés. EFE

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