La final mantiene el 1-1 al descanso de la prórroga

Budapest, 30 may (EFE).- El empate a uno se mantiene al descanso de la prórroga de la final de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Arsenal, después del 0-1 en el minuto 6 de Kai Havertz para el conjunto inglés y el 1-1 en el 66 de penalti de Ousmane Dembele para el bloque francés. EFE

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