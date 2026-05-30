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Una lesión muscular pone en duda participación de Paredes en debut de Argentina en Mundial

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Buenos Aires, 30 may (EFE).- El centrocampista argentino Leandro Paredes sufre una distensión en el isquiotibial derecho y está en duda para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026, según informaron este sábado fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La lesión se produjo en el encuentro de la Copa Libertadores que el Boca Juniors disputó el jueves ante el Universidad Católica de Chile y fue confirmada tras los estudios médicos realizados al jugador, que está incluido en la convocatoria del seleccionador Lionel Scaloni para la Copa del Mundo.

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Paredes, de 31 años, arrastraba molestias musculares durante la semana previa al partido y completó los 90 minutos pese al dolor.

Tras el encuentro, el mediocampista reconoció que había jugado con una sobrecarga en la zona afectada.

Esa dolencia genera incertidumbre sobre su presencia en el debut de Argentina en el Mundial ante Argelia, previsto para el 16 de junio.

Paredes tenía previsto viajar este sábado junto al resto del plantel argentino a Estados Unidos, donde la selección albiceleste disputará dos amistosos de preparación frente a Honduras e Islandia los días 6 y 9 de junio, respectivamente.

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El centrocampista regresó este año al Boca Juniors y durante toda la temporada combinó su trabajo en el club con entrenamientos complementarios en el predio de la AFA, con el objetivo de llegar en condiciones óptimas a la Copa del Mundo.

En febrero se lesionó un tobillo y se perdió dos encuentros, mientras que en abril sufrió molestias musculares durante un partido ante el River Plate, aunque logró regresar rápidamente a la actividad.

La selección argentina integra el grupo que también forman Argelia, Corea del Sur y Dinamarca en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. EFE

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