La portuguesa Pia saca sus gigantes de 'Entremundos' a las calles salmantinas por el FÀCYL

Salamanca, 30 may (EFE).- La compañía portuguesa Pia ha sacado este sábado a sus gigantes de 'Entremundos' a las calles del centro de Salamanca, en uno de los espectáculos más llamativos que ha ofrecido esta edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FÀCYL).

Las marionetas de gran tamaño, que evocan una dimensión entre vivos y muertos, han partido de la plaza Mayor para deambular por la calle Prior, la calle Bordadores, el paseo de las Úrsulas y el parque San Francisco, durante una hora completa de arte de calle, 'performance', formas animadas y teatro físico dirigidos a todos los públicos.

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La propuesta plantea un viaje por microuniversos que coexisten en el espacio público, al explorar la diversidad de miradas y formas de estar, ver y sentir la calle como escenario de convivencia.

El espectáculo evocar un espacio entre el purgatorio y el limbo, donde se inicia un viaje por un universo imaginario inspirado en la muerte en el que se disuelven lo real y la ficción, en el que se pierden las certezas de la realidad y en el que se diluyen las diferencias.

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En el marco de las culturas tradicionales de los gigantes, 'Entremundos', con un único pase, ha ofrecido performance de teatro físico, objetos y formas animadas, con marionetas de gran dimensión, técnicas de construcción y manipulación, para invitar a redescubrir y recordar las perspectivas, formas y dimensiones de la visión de un niño.

El FÀCYL, adelantado este año a mayo, cierra este domingo una amplia programación multidisciplinar con 82 espectáculos, la participación de 42 compañías y más de 120 artistas que convierten cada año las calles y plazas de Salamanca en un gran teatro al aire libre.EFE

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