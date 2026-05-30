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Un acertante de Chillón (Ciudad Real) gana 1.237.007 euros en la Primitiva del sábado

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Madrid, 30 may (EFE).- En el sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 30 de mayo ha habido un único boleto con seis aciertos (primera categoría) que cobrará 1.237.007 euros, y que ha sido sellado en Chillón (Ciudad Real)

El boleto ha sido vendido en el despacho receptor situado en la calle Rosario Márquez número 42 de Chillón, ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

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En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 7.200.000 euros.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen dos boletos acertante que cobrarán sendos premios de 100.297 euros.

La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 48-34-02-32-12-49

Complementario: 41 y Reintegro: 3

EFE

fp.

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