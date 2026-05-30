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Landaluce, un paso más para consolidarse entre los mejores

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París, 30 may (EFE).- Martín Landaluce muestra un aspecto cabizbajo, su cara refleja la decepción de haber dejado escapar su duelo de tercera ronda de Roland Garros contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo, pero sus palabras denotan un análisis maduro impropio de sus 20 años, de alguien que acaba de descubrir el más alto nivel.

"Me he demostrado a mi mismo cosas muy grandes y me voy realizado y satisfecho", asegura el madrileño tras haberse inclinado 6-4, 6-7(7), 7-6(4), 6-7(4) y 7-6(8), en casi seis horas de juego, el tercer partido más largo de la historia del torneo.

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En su segunda incursión en el cuadro final de un Grand Slam, tras el pasado Abierto de Australia, Landaluce ha logrado ganar partidos. Se va con dos victorias y con haber quedado muy cerca de la tercera, que se le escapó por poco pese a que él mismo asegura que la dinámica estaba de su lado.

Se refiere al tramo final del partido, cuando tras ir a remolque en el cuarto set fue capaz de forzar un juego de desempate que cayó de su lado y luego colocarse 3-0 en el quinto.

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"Hay muchos detalles que podían podía haber hecho diferentes y que al final pues con las emociones y la fatiga, pues siempre hay uno que está más arriba o más abajo. Llevaba mejor dinámica pero por detalles se me ha escapado", comentó.

Tras la decepción se esconde un mensaje positivo, el de haber completado un buen torneo, una puesta de largo entre los mejores que le hará entrar en otra nueva dimensión, la de los cuadros finales de torneos de más brillo, empezando por el próximo Wimbledon.

"Lo que más se ha aprendido es a darme cuenta de lo fuerte que puedo llegar a ser. Creo que me he ganado bastante respeto dentro del circuito y para mí es importante. Yo sigo teniendo la misma confianza, pero mucha más fuerza de la que tenía antes y mantengo la misma intención, de seguir mejorando, seguir aprendiendo", señala.

Tras este Roland Garros rondará el puesto 50 del ránking y la gira de hierba le servirá, dice, para mejorar algunos aspectos de su juego, aunque asegura que no mira demasiado la clasificación, porque la confianza la saca de su propio tenis.

"Sé cual es mi potencial, creo que puedo hacer grandes cosas en el futuro", señala.

Como positivo se lleva "la capacidad de estar siempre ahí, de disfrutar de momentos difíciles, el comportamiento en la pista y remontar situaciones que poca gente tiene la capacidad mental de superar".

Landaluce lamenta no haber podido tener más tiempo para disfrutar de París con su familia, pero tras recapacitar un poco asegura que la capital francesa seguirá ahí cuando vuelva a intentar hacerse todavía más grande en Roland Garros. EFE

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EFE

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