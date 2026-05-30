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Riquelme promete desvelar "una de las grandes estrellas" de su candidatura el miércoles

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Málaga, 30 may (EFE).- Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, desveló este sábado que "el próximo miércoles" anunciará "una de las grandes estrellas de futbolistas" de su proyecto.

"Estos días seguiremos dando nombres, tanto del cuerpo técnico que nos acompañe, en todos los niveles, y nombres de la parte deportiva, de grandes jugadores. Puedo adelantar que el próximo miércoles daremos una de las grandes estrellas de futbolistas dentro de nuestra candidatura", señaló Riquelme en un acto con representantes de peñas y socios del club en Málaga.

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El candidato se comprometió a dar "al menos dos nombres, dos estrellas que son fundamentales y van a cambiar la dinámica de hacer el club todavía mucho más competitivo, que es lo ideal".

El empresario alicantino, que atendió a los medios este sábado en un hotel de la capital malagueña a la misma hora que se disputaba la prórroga de la final de la Liga de Campeones en Budapest, también reconoció sentirse "sorprendido" de que Florentino Pérez no aceptara su propuesta de tener un debate.

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"Lo respeto, pero si no está preparado para debatir, ¿sí está preparado para liderar el club? Es sano que después de veinte años se pueda debatir. Hay que proponer un club para los próximos cuatro años y los siguientes, ¿qué va a ser el Real Madrid en 2040, qué club queremos? Ese debate creo que, independientemente de las elecciones, es bueno para los socios", añadió.

"No estoy pidiendo el voto para mí de manera diaria, simplemente estoy poniendo propuestas y se tendrán que votar esas propuestas. El problema es que solamente vienen propuestas por un lado. La candidatura del presidente, en este caso, del candidato Pérez, solo habla de mí. Su candidatura soy yo y de una manera que creo que no es la adecuada", comentó sobre las últimas intervenciones de Florentino Pérez.

"Tampoco se lo tengo en cuenta al presidente y candidato Pérez" después de "tantos años de presidencia y muchas cosas muy buenas que ha hecho, que no se van a emborronar por dos malas conferencias", agregó.

"En aquella en rueda de prensa primera que dio me pareció que nos invitaba a presentarnos, poner la candidatura, el aval y después empezar a debatir. Desde el principio vamos con una propuesta de candidatura sana y profesional donde respetamos ese legado, es la base del futuro y simplemente queremos proponer nuestras ideas diferentes a como él ve la visión de la venta del club de los socios a fondos privados internacionales", ahondó.

"Seguimos escuchando", prosiguió, "y analizando cuáles son los problemas reales del socio que llevan más de veinte años, que cada vez le van quitando ciertos derechos, y para nosotros es fundamental que una primera parte de la campaña sea enfocada en lo social, más allá del proyecto de la 'Ciudad del Socio' que presentamos el otro día".

"Se pagará de manera directa con ahorros directos del club. Tenemos analizados entre 120 y 140 millones de euros de gastos generales no deportivos que no debería de tener el club, son excesos. Por tanto, con esos ahorros en los primeros dos años o dos años y medio estará pagada esa gran parte. Desde hoy empezamos con noticias deportivas, dando datos del director deportivo, quiénes van a ser los que pueden acompañar la cantera, entrenadores y grandes fichajes", manifestó.

El fundador de la compañía COX Energy también comentó que la presencia de varios autobuses en las cercanías del estadio de la final de la Liga de Campeones con mensajes de su campaña le ha parecido "un buen guiño, sano y con sentido del humor después de una semana con cierta tensión", y señaló que quiso plasmar un mensaje: "La 'Champions' es nuestra casa, en gran parte también gracias a Florentino Pérez, que ha ganado varios títulos y se lo reconocemos".

EFE

1012009

afl/ism

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