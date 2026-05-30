Jorge Blanco gana el medio maratón de Ceske Budejovice

Praga, 30 may (EFE).- El español Jorge Blanco ganó este sábado el medio maratón de Ceské Budejovice con un tiempo de 1h.03:37 en una prueba en la que su compatriota Pol Espinosa fue cuarto en 1h.05.00.

Blanco, cuya mejor marca personalla logró en Valencia en 2024 con un crono de 1h.01:45, superó al ucraniano Mykola Mevsha (1h.03:53) y al francés Aziz Boukebal (1h.04:18).

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En la decimocuarta edición de la carrera de Ceské Budejovice participrdno 3.900 corredores. El récord (59:49) está en poder desde 2012 del keniano Daniel Chebii.

El corredor leonés de 33 años logró la victoria en la última edición del medio maratón de León con un registro de 1h:04:17 batiendo la marca que tenía el exsubcampeón del mundo de 3.000 metros en pista cubierta, el también leonés Sergio Sánchez.​

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Ahora Blanco volverá a la capital leonesa para continuar su preparación, ya enfocada a la segunda carrera en Olomouc, su segunda cita en suelo checo, que tendrá lugar el 13 de junio en la localidad morava. EFE